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Детаљи пуцњаве у пошти: Службеница испалила више хитаца

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АТВ редакција
05.11.2026 22:39

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Полицајци стоје испред поште током интервенције поводом пуцњаве у Де Мојну, у Ајови, у четвртак, 5. новембра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Charlie Neibergall

Службеница поште ранила је данас ватреним оружјем двоје колега у главној пошти у Де Мојну, главном граду америчке савезне државе Ајове, након чега је ухапшена у близини, саопштиле су власти.

Један запослени је задобио повреде приликом пада док је покушавао да побјегне, преноси Асошиејтед прес.

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Према наводима полиције, ниједна од повреда није опасна по живот.

"Сви су у болници и тренутно им се пружа помоћ", рекао је наредник полиције Де Мојна Пол Перизек.

Како је навео, ријеч је о двије жене и једном мушкарцу и сви су у стабилном стању.

Пуцњава се догодила на другом спрату објекта, у дијелу који није доступан јавности.

Према ријечима свједока, чуло се између 10 и 12 хитаца.

Перизек је навео да су полицајци стигли на лице мјеста у року од три минута и брзо ухапсили осумњичену, која је приведена на оближњој бициклистичкој стази без пружања отпора.

Полиција је позиве о пуцњави почела да прима око 9.10 часова по локалном времену, а осумњичена је лишена слободе у 9.21 часова.

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Власти нису одмах откриле идентитет особе осумњичене за пуцњаву.

Портпарол Инспекцијске службе Поште САД навео је у имејлу да та служба, заједно са локалним, државним и савезним органима за спровођење закона, истражује овај инцидент.

(Танјуг)

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пошта

Пуцњава

Америка

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