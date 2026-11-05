Детаљи пуцњаве у пошти: Службеница испалила више хитаца

Аутор:АТВ редакција
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Службеница поште ранила је данас ватреним оружјем двоје колега у главној пошти у Де Мојну, главном граду америчке савезне државе Ајове, након чега је ухапшена у близини, саопштиле су власти.
Један запослени је задобио повреде приликом пада док је покушавао да побјегне, преноси Асошиејтед прес.
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Према наводима полиције, ниједна од повреда није опасна по живот.
"Сви су у болници и тренутно им се пружа помоћ", рекао је наредник полиције Де Мојна Пол Перизек.
Како је навео, ријеч је о двије жене и једном мушкарцу и сви су у стабилном стању.
Пуцњава се догодила на другом спрату објекта, у дијелу који није доступан јавности.
Према ријечима свједока, чуло се између 10 и 12 хитаца.
Перизек је навео да су полицајци стигли на лице мјеста у року од три минута и брзо ухапсили осумњичену, која је приведена на оближњој бициклистичкој стази без пружања отпора.
Полиција је позиве о пуцњави почела да прима око 9.10 часова по локалном времену, а осумњичена је лишена слободе у 9.21 часова.
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Власти нису одмах откриле идентитет особе осумњичене за пуцњаву.
Портпарол Инспекцијске службе Поште САД навео је у имејлу да та служба, заједно са локалним, државним и савезним органима за спровођење закона, истражује овај инцидент.
(Танјуг)
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