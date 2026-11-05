Од вируса западног Нила преминуло 12 особа

Аутор:АТВ редакција
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У Холандији је од вируса западног Нила преминуло 12 људи, саопштено је из холандског Националног института за јавно здравље и екологију.
Према подацима Института, заражено је 77 особа.
Грозница западног Нила је заразно обољење, а неки од симптома су висока температура, главобоља, бол у мишићима и осип.
(Срна)
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