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Од вируса западног Нила преминуло 12 особа

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АТВ редакција
05.11.2026 22:06

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

У Холандији је од вируса западног Нила преминуло 12 људи, саопштено је из холандског Националног института за јавно здравље и екологију.

Према подацима Института, заражено је 77 особа.

Грозница западног Нила је заразно обољење, а неки од симптома су висока температура, главобоља, бол у мишићима и осип.

(Срна)

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Тагови :

вирус Западног Нила

Холандија

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