Колико кошта дјечији рођендан у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Прослава дјечијег рођендана одавно није само куповина торте и окупљање најближих, већ догађај за који су многи родитељи спремни издвојити позамашне своте новца.
Како саговорници "Српскаинфо" тврде дјечији рођендан данас се не може организовати без најмање хиљаду марака.
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Док се током топлијих мјесеци прославе често организују на отвореном, хладнији дани доносе другачије могућности, па играонице и кина постају све популарнији избори.
Један од главних разлога због којих се родитељи одлучују за играонице јесте то што малишани имају прилику да се несметано играју и друже са својим вршњацима док родитељи за то вријеме могу да предахну и надгледају из оближњег кафића.
Ипак, овакав вид прославе није баш најјефтинија опција.
Док се цијена закупа простора за прославу рођендана, у трајању од два до три сата, креће од 100 до 300 КМ, за ол-инклузив пакете, који укључују аниматоре, храну и пиће, потребно је издвојити од 250 до 800 КМ.
"За своје дијете у играоници прослава ме је коштала око 1.300 КМ. Играоница од 3 сата је коштала 300 КМ, меза и пиће за одрасле исто око 800 КМ, док су нас торта и сокићи за дјецу изашли око 200 КМ", рекла је за "Српскаинфо" Надежда Руњо, која признаје да је организација рођендана био значајан удар на кућни буџет.
Са друге стране, у посљедње вријеме малишани су све више заинтересовани за прославу уз пројекције анимираних филмова и свима омиљених кокица из кина. У бањалучким кинима родитељи могу изабрати посебне рођенданске меније који представљају нешто повољнију опцију.
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"Цијене карата за матинеју су 7.20 КМ а цијена рођенданског менија је 4 КМ, што је укупно 11.20 КМ по дјетету. Уколико је рођендан након 17 часова, тада је 12 КМ по регуларној цијени", навели су једном из кина за "Српскаинфо".
Рођендански мени обухвата мале кокице и малу точену колу.
Иако су овакве прославе цјеновно приступачније од појединих пакета у играоницама, коначни трошкови зависе од броја дјеце, термина пројекције и додатних садржаја које родитељи желе да обезбиједе.
Има и родитеља који рођендане својим насљедницима организују код куће.
Иако се на прву чини да би то могла да буде најисплативија варијанта, у пракси и није баш тако.
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"Почетком августа смо рођендан нашој кћерки прославили на викендици, у околини Бањалуке. Било је укупно петнаесторо дјеце и 18 одраслих. Све нас је, оквирно, коштало око 1.000 КМ", каже Марија С.
Према њеним ријечима, најскупља ставка је био тобоган на надувавање, чије је изнајмљивање коштало 330 КМ, а дјеца су се одушевљено играла и уживала.
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