Деценијама поуздан гигант: ХЕ „Вишеград“ уз обнову опреме планира будуће активности

Аутор:АТВ редакција
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За 37 година постојања Хидроелектране на Дрини Вишеград произведено је око 40.000 гигават-часова електричне енергије.
Планирана годишња производња од 910 гигават-часова утврђена је на основу протока ријеке Дрине кроз објекат хидроелектране.
Јубиларну, четрдесету годину постојања обиљежиће обновом виталне опреме, као и израдом квалитетног документа који ће служити као основа за даље активности у раду ХЕ.
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