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Деценијама поуздан гигант: ХЕ „Вишеград“ уз обнову опреме планира будуће активности

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05.11.2026 10:14

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ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

За 37 година постојања Хидроелектране на Дрини Вишеград произведено је око 40.000 гигават-часова електричне енергије.

Планирана годишња производња од 910 гигават-часова утврђена је на основу протока ријеке Дрине кроз објекат хидроелектране.

Јубиларну, четрдесету годину постојања обиљежиће обновом виталне опреме, као и израдом квалитетног документа који ће служити као основа за даље активности у раду ХЕ.

Детаљи у прилогу:

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

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