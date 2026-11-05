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Цијене нафте на најнижем износу у посљедња два мјесеца

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АТВ редакција
05.11.2026 16:02

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена нафте на свјетском тржишту наставиле су данас да падају, и на најнижем износу су у протекла два мјесеца, пише британски дневник "Фајненшел тајмс".

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 0,4 одсто и сада је 94,23 долара по барелу.

Цијена нафте "брент" је од краја прошле седмице пала за више од 19 одсто усљед извјештаја о напретку мировних преговора између Вашингтона и Техерана.

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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 1,1 одсто и износи 87,15 долара по барелу.

Британски лист наводи да су цијене нафте у паду пошто се побједом Демократске странке на изборима у Америци врши додатни притисак на предсједника Доналда Трампа да оконча сукоб са Ираном.

(Срна)

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Тагови :

пад цијена нафте

цијене нафте

брент

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