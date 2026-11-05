Огласио се Несторовић о резултатима избора: Говорио о Вучићу и студентима

Аутор:АТВ редакција
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Лидер покрета "Ми, снага народа" Бранимир Несторовић говорио је у емисији "Актуелно" о резултатима парламентарних избора у Србији.
Такође, говорио је и о томе како би могла да изгледа нова Влада Србије након побједе Студентске листе.
"Васкрснут из мртвих", прво је што је рекао Несторовић након што га је водитељ представио гледаоцима, а потом додао:
"Доста сам омршао, додуше не баш на начин који сам хтио. Не препоручујем овај начин. Људски живот је увијек на концу. Данас јеси, сутра ниси".
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На питање колико га је изненадило све у вези са парламентарним изборима 25. октобра, Несторовић је рекао: "Не много".
"СНС је добро прошао на изборима. Студентска листа ће, наравно, губити присталице, али не много. Мислим да ће они пасти на својих реалних 20%, отприлике, 20 и нешто посто јер постоје тих милион и нешто људи који гласају за Вучића и који су загрижени за Вучића. Ево сад су били поновљени избори и он је побиједио у пар мјесних заједница. Нарочито ако Студентска листа настави овако конфузно да се понаша. Јер људи преносе изјаве тих њихових челника, али то још увијек није званичан став", рекао је Несторовић.
На питање да ли ће та конфузија Студентске листе да се настави и након формирања нове владе, Несторовић је рекао да управо то очекује.
"Мени је занимљиво да скоро нико није честитао Студентској листи. Јако мали број. Ни Американци, ни Руси. Занимљива је прича. Просто, они су послужили... Та огромна народна енергија. Ја не волим то - студентски покрет - зато што то је био, ја сам то рекао сто пута, то је био општенародни устанак. Људима је мука више било, знаш. Просто, не може више на тај начин да функционише држава. И онда, од 15. марта, ја то стално понављам, види се нека инструментализација, види се нека невидљива рука која то усмјерава. А та невидљива рука усмјерава један мањински дио Студентске листе. Кад кажем мањински дио, то мислим на ове посланике, ових 140, колико их има. Јер непропорционално је велики утицај, како бих рекао, тих људи који имају 5-7%. Суштински, кад би изашли на изборе, нико од њих не би прешао цензус самостално", рекао је Несторовић.
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Лидер покрета "Ми, снага народа" тврди да је Студентска листа направила фаталну грешку.
"И види се, мислим да су направили фаталну грешку ти либерали што су пустили Саичића, Каровића, те патриоте у посљедњим данима. То су морали да ураде да би дали елан. Јер у Србији без патриотизма не може да се прође. Мислим, без тога, просто, ниједна партија не може да прође. Јер ови су сад одскочили и постали су важни. И не желе више да буду пиони. Они не желе да буду Коштуница. Коштуница је побиједио 5. октобра, је л' тако? Па је Ђинђић преузео државу. Идеја је била и овдје: пустиш те патриотске људе који причају о српству и тако даље. А митинзи сви, све манифестације су биле крајње патриотске. Па ниједна застава Европске уније није преживјела дуже од пет минута на улици", рекао је Несторовић.
Несторовић сматра да се Студентска листа никад није у потпуности изјаснила о важним одлукама.
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"Неки пленум каже нешто, други каже супротно. Ми нисмо никад у једном тренутку имали јасан знак шта ће бити са Косовом и Метохијом, шта ће бити са санкцијама, шта ће бити са Европском унијом. Када се формира влада, један број људи ће да се разочара. Мислим да је то главни разлог зашто одлажу формирање владе", рекао је Несторовић.
Са друге стране, Несторовић тврди да бивши предсједник Србије Александар Вучић није дјеловао као да је изгубио изборе, већ као неко ко је "скинуо бригу" и "унапријед знао да ће да изгуби".
"Мислим да, оно што је рекао Игор Ивановић, да је црногорски сценарио на дјелу, јер њему су ови криминалци око њега постали већ камен воденични око врата. Не може он више, просто, не може више да хендлује те захтјеве", рекао је Несторовић, пренио је "Блиц".
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