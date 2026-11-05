Турска: Пет особа пронађено мртво у аутомобилу, блокиран дио града

Аутор:АТВ редакција
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Пет особа пронађено је мртво у возилу у близини села Кијир, у округу Ихсаније, у турској провинцији Афјонкарахисар.
Према првим информацијама, грађани су примјетили да се у возилу налазе особе које не дају знаке живота, након чега су случај пријавили надлежним службама.
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На лице мјеста одмах су упућене екипе жандармерије, чији су припадници током прве провјере потврдили да је свих пет особа преминуло.
Након пријаве, жандармерија је обезбиједила подручје, док су екипе за увиђај започеле прикупљање доказа и утврђивање свих околности овог случаја.
Идентитет преминулих особа за сада није познат, а надлежни органи раде на њиховој идентификацији.
Околности под којима је пет особа изгубило живот још увијек нису разјашњене. За сада нема званичних информација о томе шта је довело до трагедије, а истрага би требало да утврди узрок смрти.
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Надлежне службе још се нису огласиле са детаљнијим информацијама о овом случају.
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