Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да намјерава да задржи Питера Хегсета на функцији министра одбране, упркос добијеним жалбама против њега.
"У потпуности намјеравам да га задржим. Добијам те позиве, знате, о њему. Не разумијем зашто", рекао је Трамп.
Позивајући се на неименоване изворе из Републиканске странке, Си-Ен-Ен је раније данас објавио да би посланици Представничког дома Конгреса САД могли сљедеће седмице да гласају о опозиву Хегсета.
Трамп је још јуче изјавио да не размишља о смјени Хегсета и да сматра да министар одбране ради добар посао, преноси Срна.
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