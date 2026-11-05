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Трамп намјерава да задржи Хегсета на функцији

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АТВ редакција
05.11.2026 14:01

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да намјерава да задржи Питера Хегсета на функцији министра одбране, упркос добијеним жалбама против њега.

"У потпуности намјеравам да га задржим. Добијам те позиве, знате, о њему. Не разумијем зашто", рекао је Трамп.

Позивајући се на неименоване изворе из Републиканске странке, Си-Ен-Ен је раније данас објавио да би посланици Представничког дома Конгреса САД могли сљедеће седмице да гласају о опозиву Хегсета.

Трамп је још јуче изјавио да не размишља о смјени Хегсета и да сматра да министар одбране ради добар посао, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Питер Хегсет

Америка

оставка

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