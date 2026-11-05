Дм хитно повлачи производ са полица

Аутор:АТВ редакција
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Компанија "дм дрогерие маркт" д.о.о. из предострожности повлачи из продаје производ дмБио пињоли, 60 грама, због могућег присуства салмонеле.
Повлачење се односи искључиво на производе с роковима трајања од 31. маја 2027. до закључно 2. јула 2027. године. Датум рока трајања налази се на бочној страни паковања.
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Како је саопштено из дм-а, разлог повлачења је могућност присуства салмонеле у производима с наведеним роковима трајања.
Унос салмонеле у организам може изазвати малаксалост, мучнину, дијареју и друге желучане тегобе.
Симптоми обично нестају након неколико дана, али у случају тежих или дуготрајних симптома потребно је обратити се љекару.
Из дм-а позивају све купце који су купили наведени производ да га престану користити те га врате у најближу дм трговину.
Поврат новца могућ је без предочења рачуна, независно од томе је ли паковање отворено или неотворено.
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"Квалитет производа и сигурност купаца за нас су од велике важности. Жалимо због овог догађаја и нашим купцима се извињавамо због насталих неугодности те захваљујемо на разумијевању", поручили су из дм-а.
За додатна питања купци се могу обратити одјељењу Набавке дм-а на број телефона 033 778 300, преноси "Јабука ТВ".
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