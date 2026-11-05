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Дм хитно повлачи производ са полица

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АТВ редакција
05.11.2026 15:44

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Дм хитно повлачи производ са полица

Компанија "дм дрогерие маркт" д.о.о. из предострожности повлачи из продаје производ дмБио пињоли, 60 грама, због могућег присуства салмонеле.

Повлачење се односи искључиво на производе с роковима трајања од 31. маја 2027. до закључно 2. јула 2027. године. Датум рока трајања налази се на бочној страни паковања.

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Како је саопштено из дм-а, разлог повлачења је могућност присуства салмонеле у производима с наведеним роковима трајања.

Које симптоме може изазвати салмонела?

Унос салмонеле у организам може изазвати малаксалост, мучнину, дијареју и друге желучане тегобе.

Симптоми обично нестају након неколико дана, али у случају тежих или дуготрајних симптома потребно је обратити се љекару.

Купци могу добити поврат новца и без рачуна

Из дм-а позивају све купце који су купили наведени производ да га престану користити те га врате у најближу дм трговину.

Поврат новца могућ је без предочења рачуна, независно од томе је ли паковање отворено или неотворено.

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"Квалитет производа и сигурност купаца за нас су од велике важности. Жалимо због овог догађаја и нашим купцима се извињавамо због насталих неугодности те захваљујемо на разумијевању", поручили су из дм-а.

За додатна питања купци се могу обратити одјељењу Набавке дм-а на број телефона 033 778 300, преноси "Јабука ТВ".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ДМ Маркет

Повлачење са тржишта

Повлачење производа

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