Додик: Одржали смо обећање

Аутор:Стеван Лулић
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Радницима РТРС-а исплаћене су септембарска и октобарска плата.
"Драго ми је што смо, као и увијек, одржали обећање и што су запосленима на РТРС-у исплаћене плате", написао је Додик на мрежи Икс.
Драго ми је што смо, као и увијек, одржали обећање и што су запосленима на РТРС-у исплаћене плате.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 5, 2026
Подсјећамо, плате радницима РТРС-а су исплаћене на основу Рјешења Окружног привредног суда у Бањалуци, којим је дозвољена дјелимична деблокада рачуна РТРС-а за потребе исплате плата.
Жалећи се на Рјешење о извршењу, РТРС је уложио приговор Окружном привредном суду у Бањалуци којим је, између осталог, затражио да рачун за исплату плата радницима РТРС-а буде одблокиран, што је овај суд у том дијелу прихватио, док је остатак навода из приговора одбацио.
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