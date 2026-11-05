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Додик: Одржали смо обећање

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Стеван Лулић
05.11.2026 15:20

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Радницима РТРС-а исплаћене су септембарска и октобарска плата.

"Драго ми је што смо, као и увијек, одржали обећање и што су запосленима на РТРС-у исплаћене плате", написао је Додик на мрежи Икс.

Подсјећамо, плате радницима РТРС-а су исплаћене на основу Рјешења Окружног привредног суда у Бањалуци, којим је дозвољена дјелимична деблокада рачуна РТРС-а за потребе исплате плата.

Жалећи се на Рјешење о извршењу, РТРС је уложио приговор Окружном привредном суду у Бањалуци којим је, између осталог, затражио да рачун за исплату плата радницима РТРС-а буде одблокиран, што је овај суд у том дијелу прихватио, док је остатак навода из приговора одбацио.

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Тагови :

Милорад Додик

РТРС

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