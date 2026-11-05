ОЈТ Бијељина покренуло истрагу против Вехида Дедића

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Бијељини наредило је истрагу о спровођењу истраге против Вехида Дедића због сумње да је починио кривично дјело јавно изазивање и подстицање насиља и мржње.
Речено је то Срни у Удружењу грађана "Источна алтернатива" Републике Српске.Овом удружењу је достављено обавјештење о доношењу наредбе о провођењу истраге за осумњиченог Дедића.
Из Удружења су подсјетили да је предсједник "Источне алтернативе" Војин Павловић прије скоро три године поднио кривичну пријаву против Дедића након што се појавила његова изјава на Телевизији "Игман" да је био припадник злогласне муслиманске јединице "Ел муџахедин" и да је био спреман да сијече уши и коље српску дјецу.
Послије тог снимка Дедић је смијењен са мјеста предсједника Скупштине општине Братунац, чији је још одборник.
У међувремену Дедић је свједочио у Суду БиХ у предмету против Војина Павловића, који је дуже вријеме тешко болестан и на вишемјесечном је лијечењу.
Павловићу је потом телефонски пријећено да ће му бити поклана породица и запаљена му је кућа на породичном имању у братуначком селу Буљим, која је потпуно изгорјела.
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