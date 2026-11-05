Kовачевић: Напад на било којег човјека Српске је напад на све нас и на Српску

Аутор:АТВ редакција
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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић најоштрије је осудио напад на ученика бањалучке медресе и очекује од надлежних да хитно пронађу и казне одговорне.
Рекао је да очекује од надлежних да хитно пронађу и казне одговорне
"Напад на било којег човјека Републике Српске, напад је на све нас и на Републику Српску!", поручио је Ковачевић у објави на "Иксу" поводом физичког напада на ученика бањалучке медресе.
Најоштрије осуђујем напад на ученика бањалучке медресе и очекујем од надлежних да хитно пронађу и казне одговорне.
Напад на било којег човјека Републике Српске, напад је на све нас и на Републику Српску!— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 5, 2026
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