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Коначно: Звезда након драме славила у Европи

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АТВ редакција
05.11.2026 21:01

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Коначно: Звезда након драме славила у Европи
Фото: АТВ / Никола Лучић

Фудбалери Црвене звезде савладали су екипу Интер Ескалдеса резултатом 2:1 (0:0) након преокрета, поготком у судијској надокнади.

Иако је улога апсолутног фаворита била на страни домаћина, црвено-бијели су се прописно намучили пред својим навијачима. Већ током првог полувремена могло се осјетити незадовољство са трибина, а публика је игру свог тима у појединим тренуцима пратила уз гласне звиждуке.

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Главни судија Налбандијан имао је пуне руке посла, а кључни моменти утакмице виђени су у расплету средином и крајем другог дијела игре. Обје екипе су утакмицу завршиле са по 10 играча на терену, гости су водили, али је Црвена звезда послије 90 минута игре успјела да забиљежи преокрет.

Црвени картон Катаија кројио ток меча

Издање Звезде у нападу дјеловало је тромо све до 32. минута, када је Александар Катаи затресао мрежу гостију из Андоре за радост на трибинама. Међутим, све то је трајало прекратко.

Услиједила је бурна реакција фудбалера Интер Ескалдеса, а након интервенције ВАР собе и гледања снимка поред монитора, главни арбитар је донео одлуку која је итекако утицала на ток меча.

Гол је поништен због прекршаја у зачетку акције, а судија Налбандијан је потом из џепа извукао директан црвени картон за Катаија. Звезда је остала са играчем мање на терену и нашла се у ситуацији да са десеторицом фудбалера јури неопходну победу против изузетно борбеног ривала.

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Иако су гости из Андоре такође остали са десеторицом у 51. минуту када је Берланга зарадио други жути картон због приговора, црвено-бијели нису успјели да материјализују бројчану предност на терену. Промашаји Елшника и слаба реализација офанзиваца осветили су се у 62. минуту.

Вођство Интера, али преокрет

Услиједио је прави шок када је Покетино центрирао са стране, а резервиста Борха Арељано, који је крочио на терен само два минута раније, спровео лопту у мрежу Матеуса за вођство гостију.

Дјеловало је да црвено-бијеле чека потпуна катастрофа, поготово уз троме нападе и јалову иницијативу, али је спас стигао са клупе. У 78. минуту повриједио се Дијенг, а умјесто њега шансу је добио Владимир Лучић.

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Само два минута касније, тачније у 80. минуту, Лучић је извео мајсторију. Раде Крунић је одлично одрадио посао и уписао асистенцију, а млади офанзивац је из првог контакта са лоптом гађао даљи угао и погодио за злата вриједно изједначење 1:1.

До краја сусрета Звезда је покушала тоталном офанзивом да дође до потпуног преокрета и у томе је успјела. Иванић је лоше извео слободан ударац, али се лопта од живог зида одбила до Накајаме. Услиједио је шут, лопта се од леђа несрећног голмана Дијаза одбила и завршила у мрежи.

(Телеграф)

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