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Враћа нам се преко 20 степени: Ево и када тачно

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АТВ редакција
05.11.2026 20:51

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Босну и Херцеговину враћа се нешто топлије вријеме са температурама преко 20 степени, а познати метеоролог Недим Сладић открио је и када то можемо очекивати.

Досадашњи хладнији период у Босни и Херцеговини почетком друге декаде новембра могао би замијенити натпросјечно топао, уз дневне температуре углавном изнад 15 степени Целзијуса, најавио је метеоролог Недим Сладић.

Према његовој прогнози, на сјевероистоку Босне локално би могао бити измјерен и 21 степен, уз више сунчаних интервала.

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Затопљење, међутим, неће донијети једнаку временску слику свим крајевима. У Херцеговини се очекују чешће падавине, преноси "Ослобођење".

Када се очекује пораст температура?

Сладић промјену најављује почетком друге декаде новембра, односно почетком периода од 11. до 20. новембра.

Како објашњава, пораст температура повезан је са израженијим јужним висинским струјањем на предњој страни пространог поремећаја у западном Средоземљу.

“Почетком друге декаде новембра мјесеца изгледно је да ћемо бити под утицајем израженијег јужног висинског струјања на предњој страни пространог поремећаја у западном Средоземљу, што ће условити пораст температура ваздуха у Босни и Херцеговини”, навео је Сладић.

Гдје би температура могла достићи 21 степен?

Према његовој најави, дневне температуре у већини земље прелазиће 15 степени, док би највише вриједности локално могле бити забиљежене на сјевероистоку Босне.

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"Натпросјечно топао период замијениће досадашњи хладнији, са дневним вриједностима температура ваздуха у већини земље изнад 15 степени, а на сјевероистоку Босне локално до 21 степен, гдје прогнозирамо више сунчаних интервала", истакао је.

Вриједност од 21 степен односи се на поједина мјеста на сјевероистоку Босне, а не на цијелу земљу.

Какво вријеме очекује Херцеговину?

Док се на сјевероистоку Босне очекује више сунчаних интервала, Херцеговина би, према Сладићевој прогнози, могла имати чешће падавине.

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Најављено затопљење зато не значи и стабилно, сунчано вријеме у свим дијеловима БиХ.

Сладић у овој најави није прецизирао количине падавина нити тачан распоред кише по данима.

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Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Недим Сладић

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