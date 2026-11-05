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Путин: Забране руским спортистима су нелегалне

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АТВ редакција
05.11.2026 20:27

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Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да су забране држава које су против правила која руским спортистима омогућавају да учествују у међународним спортским такмичењима исполитизоване и нелегалне.

Спортске федерације неколико земаља најавиле да неће дозволити да њихове репрезентација играју против Русије након одлуке Арбитражног суда за спорт /ЦАС/ да дозволи Москви да шаље тимове на међународна хокејашка такмичења.

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Путин је навео да одлуке ЦАС-а и Међународног олимпијског комитета, као и међународних спортских федерација, да омогуће Русији право да се такмичи бране Олимпијску повељу и њене принципе.

"Међутим, на жалост, нису све земље спремне да поштују своје преузете обавезе и настављају да намећу нелегалне и исполитизоване забране руском спорту. То је јасно и грубо кршење права и одлука суда и демократских институција", нагласио је руски лидер.

Арбитражни суд за спорт (ЦАС) прошле седмице донио је одлуку да Русији дозволи учешће у такмичењима Међународне хокејашке федерације (ИХФ).

Након одлуке ЦАС-а, Њемачка је навела могућност да не буде домаћин Свјетског шампионата у хокеју наредне године, док су хокејашке федерације Шведске, Летоније, Финске, Норвешке и Данске објавиле да њихови тимови неће играти против репрезентације Руске Федерације.

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Свјетски омладински шампионат у хокеју одржава се од 26. децембра ове године до 5. јануара наредне године у канадским градовима Едмонтон и Ред Дир у провинцији Алберта.

(Срна)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Руски спортисти

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