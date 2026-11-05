Марија Захарова одговорила Студентској листи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова изјавила је да би преговори Србије и Русије о гасном аранжману требало поново да се одрже након побједе "Студентске листе".
Истакла је да би преговори о испоруци гаса требало да се одрже када се формира влада у Србији.
"Што се тиче најава 'Студентске листе' о преговорима са Русијом о уговору о гасу, мислим да ћемо морати да се вратимо на ову тему након формирања српских државних органа и њиховог подношења одговарајућих званичних захтјева", објаснила је Захарова данас руским новинарима.
Да подсјетимо, "Студентска листа" је након побједе на изборима досад изјављивала у више наврата да је циљ да се постигне дугорочни споразум са Русијом о испоруци гаса како би се осигурало снадбевање становништва гасом.
Најављено је путовање делегације "Студентске листе" у Русију у наредном периоду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму