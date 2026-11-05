Logo

Марија Захарова одговорила Студентској листи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 20:11

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова изјавила је да би преговори Србије и Русије о гасном аранжману требало поново да се одрже након побједе "Студентске листе".

Истакла је да би преговори о испоруци гаса требало да се одрже када се формира влада у Србији.

"Што се тиче најава 'Студентске листе' о преговорима са Русијом о уговору о гасу, мислим да ћемо морати да се вратимо на ову тему након формирања српских државних органа и њиховог подношења одговарајућих званичних захтјева", објаснила је Захарова данас руским новинарима.

Да подсјетимо, "Студентска листа" је након побједе на изборима досад изјављивала у више наврата да је циљ да се постигне дугорочни споразум са Русијом о испоруци гаса како би се осигурало снадбевање становништва гасом.

Најављено је путовање делегације "Студентске листе" у Русију у наредном периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Студентска листа

руски гас

Коментари (0)

Више из рубрике

Priština Kosovo

Србија

Српски посланици изабрани у одборе Скупштине у Приштини

2 ч

0
Немања Шаровић

Србија

БПШ: Неодговорне тврдње Немање Шаровића, захтијевамо извињење

3 ч

1
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Одређен притвор мајци због сумње да је убила једногодишњу кћерку

3 ч

0
Нестао младић на Триглаву

Србија

Свештеник Никола се огласио након проналска тијела његовог сина

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима