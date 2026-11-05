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Одређен притвор мајци због сумње да је убила једногодишњу кћерку

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АТВ редакција
05.11.2026 18:48

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Виши суд у Новом Саду данас је одредио притвор до 30 дана мајци осмумњиченој да је убила једногодишњу ћерку, као и њеном супругу осумњиченом да није пружио помоћ.

Сумња се да је А. Ш. 2. новембра претукла на смрт ћерку рођену 2025. године.

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Осумњичена А. Ш. се терети за тешко убиство, а њен супруг Т. Ш. кривично дјело непружање помоћи.

(Срна)

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Тагови :

Нови Сад

Притвор

Убиство

мајка убила дијете

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