Одређен притвор мајци због сумње да је убила једногодишњу кћерку

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Новом Саду данас је одредио притвор до 30 дана мајци осмумњиченој да је убила једногодишњу ћерку, као и њеном супругу осумњиченом да није пружио помоћ.
Сумња се да је А. Ш. 2. новембра претукла на смрт ћерку рођену 2025. године.
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Осумњичена А. Ш. се терети за тешко убиство, а њен супруг Т. Ш. кривично дјело непружање помоћи.
(Срна)
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