Узбуна на небу: Хрватска дигла борбени авион Рафал

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Хрватски авион Рафал је данас, у оквиру надзора и заштите сопственог ваздушног простора, пресрео путнички авион Ербас А320 финске авио-компаније Финер на подручју између Јастребарског и Карловца.
Пресретање је извршено због дојаве о могућој пријетњи, односно сумње на ситуацију "бомба у авиону" што означава могућност присуства експлозивне направе у летјелици.
Ербас А320 компаније Финер, на лету из Хелсинкија ка Риму, ушао је у хрватски ваздушни простор у 8:34, на подручју између Чаковца и Вараждина, настављајући лет према Истри и Италији.
Бања Лука
Лијепе вијести за путнике: Додатна четири лета из Бањалуке
Након издавања наређења за акцију и полијетања из базе, хрватски Рафал је пресрео путнички авион у 8:41 на подручју између Јастребарског и Карловца.
Након пресретања, хрватски Рафал је пратио Ербас А320 до границе са Италијом, гдје је авион предат италијанским снагама за брзи одговор.
Ваздушна акција је покренута по наређењу Здруженог ваздушног заповједништва НАТО у Торехону (ЦАОЦ Торехон).
Авион Финера је напустио хрватски ваздушни простор у 8:54.
Хроника
Трагедија у Теслићу: Наређена обдукција тијела страдалог радника
Ово је друго успјешно пресретање ове године. Подсјећамо, хрватски вишенамјенски борбени авион Рафал је недавно, такође у оквиру задатка надзора и заштите хрватског ваздушног простора (Ер Полисинг), пресрео малтешки путнички авион типа Боинг који је био означен као могућа пријетња, преноси "Индекс".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
7 ч0
Регион
9 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму