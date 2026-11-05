Лијепе вијести за путнике: Додатна четири лета из Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки Аеродром договорио је са авио-компанијом "Ер Монтенегро" четири додатна лета на релацији Тиват-Бањалука-Тиват током новогодишњих и божићних празника, усљед повећане потражње путника.
Летови су планирани за 31. децембар, 3, 5. и 10. јануар. Поласци из Тивта предвиђени су у 10.30 часова, а из Бањалуке у 12.00 часова, саопштено је из предузећа "Аеродроми Републике Српске".
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У оквиру промоције линије и продаје карата, од 9. новембра до 31. децембра у тржном центру "Делта планет" у Бањалуци биће постављен промотивно-продајни штанд, на којем ће путници моћи да купе карте и добију потребне информације о летовима, преноси "Срна".
Из предузећа "Аеродроми" навели су да је ово први пут да уводе додатне летове према одређеној дестинацији искључиво због повећане потражње током празничног периода.
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