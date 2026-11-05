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Лијепе вијести за путнике: Додатна четири лета из Бањалуке

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АТВ редакција
05.11.2026 18:14

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Аеродром Бањалука
Фото: АТВ

Бањалучки Аеродром договорио је са авио-компанијом "Ер Монтенегро" четири додатна лета на релацији Тиват-Бањалука-Тиват током новогодишњих и божићних празника, усљед повећане потражње путника.

Летови су планирани за 31. децембар, 3, 5. и 10. јануар. Поласци из Тивта предвиђени су у 10.30 часова, а из Бањалуке у 12.00 часова, саопштено је из предузећа "Аеродроми Републике Српске".

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У оквиру промоције линије и продаје карата, од 9. новембра до 31. децембра у тржном центру "Делта планет" у Бањалуци биће постављен промотивно-продајни штанд, на којем ће путници моћи да купе карте и добију потребне информације о летовима, преноси "Срна".

Из предузећа "Аеродроми" навели су да је ово први пут да уводе додатне летове према одређеној дестинацији искључиво због повећане потражње током празничног периода.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: У Српској нема мјеста насиљу и угрожавању безбједности било којег грађанина

Додатне информације, резервације и куповина карата доступни су путем телефона 065/690-768 и електронске поште prodaja.tivat@bnx.aero.

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аеродром Бањалука

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