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У суботу свечана академија поводом 51 године Универзитета

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АТВ редакција
05.11.2026 14:45

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У суботу свечана академија поводом 51 године Универзитета
Фото: АТВ

Свечана академија поводом 51 године Универзитета у Бањалуци биће одржана у суботу, 7. новембра.

Свечана академија почеће у 12.00 часова у Концертној дворани Културног центра Бански двор, а присуствоваће јој представници највиших институција Републике Српске, академске заједнице, партнерских универзитета, дипломатског кора, привреде и других организација, саопштено је из Универзитета у Бањалуци.

Изјаве за новинаре планиране су у 11.40 часова.

Из Универзитета су навели да су међу приоритетима даљег развоја унапређење квалитета наставе, модернизација студијских програма, јачање научноистраживачких капацитета, развој међународне сарадње и унапређење инфраструктуре.

"Свечана академија биће прилика за осврт на досадашња достигнућа и развојни пут Универзитета, одавање признања генерацијама професора, научника, сарадника и студената који су градили његов углед, као и представљање приоритета будућег развоја", навели су из бањалучког Универзитета.

Универзитет у Бањалуци основан је 7. новембра 1975. године и од тада је израстао у најзначајнију високошколску и научноистраживачку установу у Републици Српској.

Од почетних пет факултета и три више школе, данас га чини 16 факултета, Академија умјетности и Институт за генетичке ресурсе, а на око 150 студијских програма сва три циклуса студија образује се готово 15.000 студената.

Током више од пола вијека рада Универзитет је допринио образовању бројних генерација стручњака, развоју научне мисли, јачању институција и укупном друштвеном и привредном развоју, преноси Срна.

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свечана академија

Универзитет у Бањалуци

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