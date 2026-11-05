Каран: У Српској нема мјеста насиљу и угрожавању безбједности било којег грађанина

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да у Српској нема мјеста насиљу, нетрпељивости и угрожавању безбједности било којег грађанина, без обзира на националну или вјерску припадност.
"Свака информација о могућем насиљу, а нарочито када је ријеч о малољетним лицима, захтјева пуну пажњу надлежних институција. Очекујем да надлежни органи хитно утврде све чињенице и околности у вези са физичким нападом на ученика бањалучке медресе, те да одговорни буду процесуирани", истакао је предсједник Српске за Срну.
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Каран је нагласио да Република Српска сваком човјеку гарантује безбједност, достојанство и једнаку заштиту, уз посебан сензибилитет према дјеци и малољетницима.
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