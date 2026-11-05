Додик: Глођанско брдо је један од споменика српског страдања у Подрињу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је да је Глођанско брдо вјечна опомена и мјесто на којем се бранила породица, кућни праг, Подриње и Република Српска.
"На том мјесту стајали су људи који су пркосили смрти зарад одбране својих најближих, али и будућих покољења која никада не смију да забораве њихову жртву за слободу и Републику Српску", нагласио је Додик за Срну поводом сутрашњег обиљежавања 34 године од страдања 126 припадника Војске Републике Српске, које су 6. новембра 1992. године на свиреп начин убили припадници такозване Армије БиХ на челу са Насером Орићем.
Додик је нагласио да је страдање 126 бораца Војске Републике Српске на Глођанском брду још једна од тешких рана на подручју Подриња, додавши да број страдалих српских бораца није само статистички податак, већ дио новије српске историје и свеукупног српског страдања.
Он је рекао да Глођанско брдо није само кота на мапи, већ споменик подрињском српском страдању и још једно од мјеста гдје земља ћути под тежином бола и свједочи срамном звјерству муслиманских зликоваца на челу са Насером Орићем.
"То је мјесто гдје је 126 српских витезова положило оно најсветије - свој живот, на олтар отаџбине Републике Српске. Њихова жртва је темељ наше слободе, аманет који нас опомиње да смо остали и опстали захваљујући људима који нису знали за страх, већ само за оданост српском роду", истакао је Додик.
Обавезни смо, каже Додик, да њихова имена изговарамо са најдубљим поштовањем и да нашим потомцима пренесемо причу о храбрости која нема цијену и зато нека Глођанско брдо вјечно памти своје хероје, а њихова имена нека буду наш понос, јер они нас нису нас напустили, само су отишли на вјечну стражу српске историје одакле нас подсјећају ко смо и шта смо и опомињу како се брани домовина.
"Зато слава и хвала бесмртним јунацима Глођанског брда, а они који сједе у такозваним правосудним институцијама у БиХ вјечно ће носити жиг саучесништва како у овом, тако и у бројним другим злочинима над Србима које су починили муслимани, припадници такозване Армије БиХ", рекао је Додик.
Он је додао да је злочин на Глођанском брду, који су починили већином муслимани из Сребренице, још један примјер да злочин над Србима у оваквој БиХ и са оваквим тужилаштвом и судом нема име и презиме, јер је више од три деценије злочин без казне.
На Глођанском брду, у зору 6. новембра 1992. године мучки су убијени припадници Шековачке и Зворничке бригаде Војске Републике Српске. За овај злочин још нико није одговарао.
На мјесту страдања у неколико наврата је постављана спомен-плоча са натписом "Овдје је убијено 126 бораца Војске Републике Српске", али сваки пут непозната лица су је разбијала.
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