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Цвијановић: Најоштрије осуђујем напад на ученика

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АТВ редакција
05.11.2026 17:20

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Цвијановић: Најоштрије осуђујем напад на ученика
Фото: Ustupljena fotografija

Најоштрије осуђујем напад на ученика медресе "Реис Ибрахим еф. Маглајлић" у Бањалуци, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Очекујем да надлежних институција да у што скоријем року расвијетле све околности овог напада, а да одговорне приведу правди и адекватно санкционишу", додала је Цвијановић на Икс-у.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

медреса ”Ибрахим-еф. Маглајлић”

повријеђен малољетник

физички напад

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