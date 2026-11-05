Цвијановић: Најоштрије осуђујем напад на ученика

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Најоштрије осуђујем напад на ученика медресе "Реис Ибрахим еф. Маглајлић" у Бањалуци, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Очекујем да надлежних институција да у што скоријем року расвијетле све околности овог напада, а да одговорне приведу правди и адекватно санкционишу", додала је Цвијановић на Икс-у.
Најоштрије осуђујем напад на ученика медресе "Реис Ибрахим еф. Маглајлић" у Бањалуци.
Очекујем да надлежних институција да у што скоријем року расвијетле све околности овог напада, а да одговорне приведу правди и адекватно санкционишу.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 5, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч5
Република Српска
4 ч0
Србија
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч10
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму