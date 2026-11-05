За колико би могла расти борачка примања у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Борачке категорије могу очекивати већа примања и у наредној години, а за борачки додатак биће издвојено 400 милиона КМ.
"Доста тога смо ријешили у мају кроз измјене и допуне Закона о правим бораца. Сада пратимо стање на терену и рјешавамо евентуалне проблеме. Ближи се крај мандата и морамо радити и реализовати све што смо планирали", рекао је Остојић за РТРС.
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Навео је да је за борачки додатак наредне године требати 400 милиона КМ.
"Можемо закључити да ћемо имати раст буџета како би сервисирали сва права. И у наредном периоду смо оприједељни да расту примања борачким категоријама у висини до 10 одсто. Све према законским рјешењима", рекао је Остојић.
Навео је да је запослено преко 50 одсто дјеце погинулих бораца.
"И наредне године ћемо радити на том питању", изјавио је Остојић.
Рекао је да је да су обухватили и борце РСК што се тиче борачког додатка.
"Морали смо дефинисати учешће у рату, па категоризацију. Треба времена да се то ријеши, а очекујем да ће бити брзо", навео је Остојић.
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Коментарисао је и социјални дијалог о минималној плати.
"Охрабрује је да социјални дијалог траје и да се разговара. Имамо оптимизам да ће доћи до рјешења за минималну плату", закључио је Остојић.
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