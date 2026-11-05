Додјељује новац, али још се не зна колико: Бањалука расписала јавни позив

Аутор:АТВ редакција
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Град Бањалука расписао је јавни позив за суфинансирање културних манифестација које ће бити одржане током 2027. године, а право на градски новац имаће организатори догађаја који се одржавају најмање три године у континуитету.
Ријеч је о манифестацијама које ће бити уврштене у Календар културних манифестација Града Бањалука, кроз који је ове године подржано 28 догађаја, уз издвајања од око пола милиона КМ.
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На јавни позив могу се пријавити удружења из области културе, регистровани самостални предузетници који се баве одређеним културним дјелатностима, републичке установе културе и правна лица која испуњавају прописане услове.
Манифестације морају бити одржаване на подручју Бањалуке најмање три године, док градске установе културе немају право пријаве.
Занимљиво је да у јавном позиву није наведено колико ће новца укупно бити расподијељено, нити колики износ појединачни организатори могу добити, пише "БЛ Портал".
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О избору манифестација одлучиваће комисија коју именује градоначелник, а међу 15 критеријума налазе се квалитет програма, број очекиваних посјетилаца, медијска видљивост, значај за локалну заједницу и оправданост трошкова.
Градска средства неће моћи да се користе за политичке и вјерске активности, док трошкови хране и пића не смију премашити 30 одсто одобреног износа.
Пријаве се достављају Одјељењу за друштвене дјелатности путем пријемне канцеларије Градске управе или препорученом поштом, а јавни позив отворен је 15 дана од објављивања.
Резултати ће бити објављени након што Скупштина града усвоји Календар културних манифестација за 2027. годину.
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