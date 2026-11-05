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Додјељује новац, али још се не зна колико: Бањалука расписала јавни позив

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АТВ редакција
05.11.2026 17:09

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Град Бањалука расписао је јавни позив за суфинансирање културних манифестација које ће бити одржане током 2027. године, а право на градски новац имаће организатори догађаја који се одржавају најмање три године у континуитету.

Ријеч је о манифестацијама које ће бити уврштене у Календар културних манифестација Града Бањалука, кроз који је ове године подржано 28 догађаја, уз издвајања од око пола милиона КМ.

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На јавни позив могу се пријавити удружења из области културе, регистровани самостални предузетници који се баве одређеним културним дјелатностима, републичке установе културе и правна лица која испуњавају прописане услове.

Манифестације морају бити одржаване на подручју Бањалуке најмање три године, док градске установе културе немају право пријаве.

Занимљиво је да у јавном позиву није наведено колико ће новца укупно бити расподијељено, нити колики износ појединачни организатори могу добити, пише "БЛ Портал".

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О избору манифестација одлучиваће комисија коју именује градоначелник, а међу 15 критеријума налазе се квалитет програма, број очекиваних посјетилаца, медијска видљивост, значај за локалну заједницу и оправданост трошкова.

Градска средства неће моћи да се користе за политичке и вјерске активности, док трошкови хране и пића не смију премашити 30 одсто одобреног износа.

Пријаве се достављају Одјељењу за друштвене дјелатности путем пријемне канцеларије Градске управе или препорученом поштом, а јавни позив отворен је 15 дана од објављивања.

Резултати ће бити објављени након што Скупштина града усвоји Календар културних манифестација за 2027. годину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

јавни позив

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