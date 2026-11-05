Тужилаштво формирало предмете против директора БИА и министра правде Србије

Аутор:АТВ редакција
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Јавно тужилаштво за организовани криминал саопштило је данас да је формирало предмете против директора БИА Владимира Орлића и више других припадника Агенције због злоупотреба службеног положаја у стицају са повредом права гласања.
Други предмет формиран је против министра правде Ненада Вујића, директора Управе за извршење кривичних санкција Милета Јандрића, и више од 60 других особа.
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Два предмета, како је саопштено из ЈТОК, покренута су по кривичним пријавама адвоката Ивана Нинића, а у складу са Општим обавезним упутством Врховног јавног тужилаштва од 20. октобра 2026. године, које се односи на поступање носилаца јавнотужилачке функције током предистражног или кривичног поступка за кривична дјела против изборних права као и за друга кривична дјела која се због умишљаја учиниоца или начина извршења могу сматрати покушаним или извршеним у вези са изборним правима пунолетних држављана Републике Србије.
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"У Јавном тужилаштву за организовани криминал су формирана два предмета по кривичним пријавама адвоката Ивана Нинића. Једна кривична пријава је поднијета против директора БИА Владимира Орлића и више других службеника ове Агенције због кривичних дјела злоупотреба службеног положаја у стицају са кривичним дјелом повреда права гласања и кривичног дјела принуда, па је у циљу даљег поступања и вођења предистражног поступка ово тужилаштво 4. новембра упутило захтјев за прикупљање потребних обавјештења МУП-СБПОК за провјеру навода из кривичне пријаве као и да се обави разговор са пријављеним лицима", наводи се у саопштењу Јавног тужилаштва за организовани криминал.
Друга кривична пријава је, како се додаје, осим против министра Вујића и Милета Јандрића поднијета и против посебног савјетника министра правде Милице Радоњић и још 60 других поименично наведених управника више казнено-поправних завода и окружних затвора на територији Републике Србије и службених лица ових казнено-поправних завода и окружних затвора, те непознатих високопозиционираних функционера, представника и активиста Српске напредне странке, због кривичних дјела удруживање ради вршења кривичних дјела, злоупотреба службеног положаја, трговина утицајем, давање и примање мита у вези са гласањем, неовлашћено прикупљање личних података, несавјестан рад у служби и расна и друга дискриминација.
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"Јавно тужилаштво за организовани криминал је 4. новембра упутило захтјев за прикупљање потребних обавјештења МУП – СБПОК којим је тражено да предузму све неопходне полицијске радње у циљу провјере навода ове кривичне пријаве, укључујући и прикупљање обавјештења у својству грађана од свих пријављених и појединих других лица која би могла имати сазнања о догађајима описаним у наведеној кривичној пријави", наводи се у саопштењу тужилаштва.
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