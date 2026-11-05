Завршена обдукција фудбалера, откривен узрок смрти

Аутор:АТВ редакција
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Нападач Тенерифа (30) преминуо је усљед трауматске повреде грудног коша, задобијене током стравичног судара са голманом Андоре Хесусом Овоноом.
Прелиминарни налаз донио је први одговор о узроку смрти фудбалера, који је изгубио живот дан након утакмице, док истрага о свим околностима трагедије и даље траје.
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Према информацијама шпанских медија, повреда је оцијењена као узрок који је компатибилан са смртним исходом. Ипак, форензичка испитивања још нису завршена, а коначан извјештај тек треба да пружи потпунију слику о томе шта се догодило.
Истрага је и даље отворена, а истражитељи провјеравају све околности трагедије, укључујући и медицинску помоћ коју је фудбалер добио након судара.
Све се догодило у понедјељак, 2. новембра, током утакмице Тенерифа и Андоре у шпанској другој лиги. Меч је био у дубокој надокнади времена, резултат је био 2:2, а Де Мигуел је кренуо у напад и покушао да стигне до лопте која му је отварала простор ка противничком голу.
Голман Андоре Хесус Овоно изашао је далеко од свог казненог простора како би интервенисао. У покушају да стигне до лопте, ударио је Де Мигуела ногом у предјелу горњег дијела тијела. Нападач Тенерифа одмах се срушио на траву и остао непомичан.
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Играчи оба тима моментално су почели да дозивају љекарску екипу. Судија је Овоноу показао директан црвени картон, а у записнику је навео да је голман ударио противника подигнутом ногом, прекомјерном силом, док је лопта била у игри.
Медицинско особље више минута покушавало је да помогне несрећном фудбалеру. Де Мигел је потом изнесен са терена на носилима и пребачен у болницу, гдје је примљен у тешком стању. Током транспорта дошло је до срчаног застоја, а љекари су успјели да му поврате пулс. Ипак, упркос напорима медицинског особља, стање му се погоршало и у уторак ујутру потврђена је његова смрт.
Прелиминарни налаз обдукције показао је да је узрок смрти трауматска повреда грудног коша случајног карактера. То је први важан медицински закључак након трагедије, али не и посљедња ријеч о свим околностима случаја.
Полиција и тужилаштво покренули су истрагу како би утврдили тачан слијед догађаја. Посебна пажња посвећена је самом судару, али и поступцима медицинских екипа на стадиону и током превоза у болницу.
Сцена
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За сада нема коначног закључка о евентуалној кривичној одговорности голмана Андоре.
Хесус Овоно први пут се јавно огласио након смрти фудбалера са којим се сударио на терену. Голман Андоре није крио колико га је погодила трагедија, а његове ријечи свједоче о тежини тренутака кроз које пролази.
"Ово су најтежи дани мог живота. Тешко ми је да пронађем ријечи и веома тешко прихватам све што се догодило. Осјећам огромну бол због губитка Хесуса. Мислим на њега, његову породицу и све људе који су га вољели", поручио је Овоно.
Додао је да зна да ће бити много питања на која ће морати да одговори и да ће се суочити са свиме што слиједи.
Голман је након трагедије био изложен и увредама на друштвеним мрежама, због чега је деактивирао свој Инстаграм налог. Из његовог клуба поручили су да пружају психолошку подршку члановима екипе којима је она потребна.
Трагедија је посебно потресла породицу преминулог фудбалера. Де Мигел је иза себе оставио супругу и малу кћерку, а саучешће породици упутили су клуб, саиграчи, навијачи и бројни представници шпанског фудбала.
Друштво
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Његови родитељи и преци потичу из мјеста Навахермоса у провинцији Толедо, гдје је нападач проводио дио дјетињства. Управо тамо су се окупили породица, пријатељи и мјештани како би му одали посљедњу почаст.
Рођен је у Мадриду 1996. године, а фудбалски пут започео је у млађим категоријама Леганеса. Прије него што је стигао до професионалног фудбала, наступао је за неколико клубова из нижих рангова шпанског такмичења. Његов пут није био лак, али је успио да оствари сан и заигра на професионалној сцени.
Колико је трагедија потресла шпански фудбал показује и одлука Фудбалског савеза Шпаније да утакмицу Тенерифеа и Андоре не наставља. Сусрет је регистрован резултатом 2:2, који је важио у тренутку прекида, јер је процијењено да би наставак утакмице био непримјерен због свега што се догодило.
Умјесто борбе за бодове, фудбал је стао пред трагедијом која је однијела један млади живот. Иза Хесуса де Мигуела остали су породица, пријатељи и успомена на фудбалера који је остварио свој сан, али је његов живот трагично прекинут на терену.
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