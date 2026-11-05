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Борац против Мјалбија: Црвено-плави ће имати и велику подршку својих навијача

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05.11.2026 12:25

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Борац против Мјалбија: Црвено-плави ће имати и велику подршку својих навијача
Фото: ATV

Фудбалери Борца вечерас у Хелсинборгу играју утакмицу 3. кола Лиге конференција против екипе Мјалбија.

Дуел на стадиону "Олимпија" почиње у 18:45, а црвено-плави ће имати велику подршку својих навијача у Шведској.

На улицама овог шведског града дају се примјетити наљепнице навијача клуба из Бањалуке коју су дошли да бодре црвено-плаве.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

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