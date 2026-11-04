Logo

Комо савладао Ленс рекордним резултатом 9:1

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 23:12

Коментари:

0
Матео Папачоли из Кома слави са саиграчима након што је постигао девети гол за свој тим, током фудбалске утакмице уводне фазе Лиге шампиона између Ланса и Кома, одигране у Лансу (Француска) у сриједу, 4. новембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Италијански фудбалски клуб Комо остварио је историјску побједу у првој сезони Лиге шампиона. Тим с егзотичног језера у Италији је у 4. колу лигашке фазе Лиге шампиона на стадиону Боллаерт-Делелис декласирао Ленс са 9:1 на гостовању, што је највећа побједа откако се Лига шампиона игра у оваквом формату.

Досадашњи рекорд држао је Ливерпул побједом над Бешикташом резултатом 8:0, а вечерас их је Комо надмашио побједом 9:1.

илу-струја-осигурач

Савјети

Ако искључите овај уређај ноћу, рачун за струју биће мањи

Хет-трик је постигао Анастасиос Доувикас, а италијански клуб, који ове сезоне дебитује у елитном такмичењу, након четири кола има девет бодова.

Фудбалери Сеска Фабрегаса побједника је одлучила већ у првом полувремену. Доувикас је мрежу Ленса први пут затресао у седмој минути, након кратко изведеног корнера, а у 32. минути удвостручио је предност.

Пет минута прије одмора Нико Паз повисио је на 3:0. Домаћин је у том периоду остао и без пенала, који је поништен након ВАР провјере.

Ни наставак није донио промјену слике. Лукас Да Цунха забио је одмах на почетку другог полувремена, а Марк-Оливер Кемпф је у 53. минути, након корнера и центаршута Миле, главом постигао пети гол. Доувикас је хет-трик комплетирао након још једне брзе контре: на пас Нице Паза побјегао је одбрани Ленса и код ближе стативе савладао голмана Рисера. На 7:0 у 62. минути повисио је Либерали, само четири минуте након уласка у игру.

Утјешни гол за Ленс постигао је Рубен Агуилар у 65. минути, али је Мартин Батурина само пет минута касније постигао осми гол Италијана.

У надокнади је пао и рекорд. Млади Матео Папациоли постигао је девети гол за највећу побједу у хисторији Лиге првака.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Неудате дјевојке у поноћ треба да ураде ово: Сутра славимо великог светитеља

Остало је 9:1 за госте, а Нидал Челик пресједио је на клупи у екипи Ленса и то је можда чак и боље с обзиром на то какав су пораз доживјели. Челик још увијек није одиграо ни минут фудбала ове сезоне у свим такмичењима.

Фабрегас је, у Француску допутовао с неколико промјена у односу на побједу над Манчестер Јунајтедом. Мартин Батурина и Каики почели су на клупи, прилику је добио Максенс Какере, а гол је бранио Јеан Бутез. Батурина је у игру ушао у 58. минути. Међу резервама Ленса био је и Нидал Челик.

Фабрегас је уочи утакмице на конференцији за медије рекао да је атмосфера на Боллаерту посебна и да је на том стадиону играо док је наступао за Монако.

Девет бодова у дебитантској сезони

Комо је у првом колу савладао Лајпциг са 4:1, затим је изгубио од Фајенорда 3:2, а прије двије седмице са 4:1 је побиједио Манчестер Јунајтед. Ленс је након побједе у Прагу против Славије уписао три узастопна пораза и остао на три бода, преноси Кликс.

Комо у петом колу, 24. новембра, на свом терену дочекује АЕК из Атине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лига шампиона

утакмица

Комо

Италија

Коментари (0)

Више из рубрике

ФК Борац на стадиону "Олимпија" у Хелаингборгу

Фудбал

Фудбалери Борца спремни дочекују окршај са Мјелбијем

2 ч

0
Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

Фудбал

Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

3 ч

0
Андреас Бренстром, тренер Мјалбија

Фудбал

Тренер Мјалбија пред сусрет са Борцем: Искусни су и технички добри

5 ч

0
новинар шпанске “Марке” Виктор Ромеро

Фудбал

Новинар “Марке” Виктор Ромеро за АТВ: Шпанија у сузама након смрти Хесуса де Мигела

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима