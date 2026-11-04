Комо савладао Ленс рекордним резултатом 9:1

Аутор:АТВ редакција
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Италијански фудбалски клуб Комо остварио је историјску побједу у првој сезони Лиге шампиона. Тим с егзотичног језера у Италији је у 4. колу лигашке фазе Лиге шампиона на стадиону Боллаерт-Делелис декласирао Ленс са 9:1 на гостовању, што је највећа побједа откако се Лига шампиона игра у оваквом формату.
Досадашњи рекорд држао је Ливерпул побједом над Бешикташом резултатом 8:0, а вечерас их је Комо надмашио побједом 9:1.
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Хет-трик је постигао Анастасиос Доувикас, а италијански клуб, који ове сезоне дебитује у елитном такмичењу, након четири кола има девет бодова.
Фудбалери Сеска Фабрегаса побједника је одлучила већ у првом полувремену. Доувикас је мрежу Ленса први пут затресао у седмој минути, након кратко изведеног корнера, а у 32. минути удвостручио је предност.
Пет минута прије одмора Нико Паз повисио је на 3:0. Домаћин је у том периоду остао и без пенала, који је поништен након ВАР провјере.
Ни наставак није донио промјену слике. Лукас Да Цунха забио је одмах на почетку другог полувремена, а Марк-Оливер Кемпф је у 53. минути, након корнера и центаршута Миле, главом постигао пети гол. Доувикас је хет-трик комплетирао након још једне брзе контре: на пас Нице Паза побјегао је одбрани Ленса и код ближе стативе савладао голмана Рисера. На 7:0 у 62. минути повисио је Либерали, само четири минуте након уласка у игру.
Утјешни гол за Ленс постигао је Рубен Агуилар у 65. минути, али је Мартин Батурина само пет минута касније постигао осми гол Италијана.
У надокнади је пао и рекорд. Млади Матео Папациоли постигао је девети гол за највећу побједу у хисторији Лиге првака.
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Остало је 9:1 за госте, а Нидал Челик пресједио је на клупи у екипи Ленса и то је можда чак и боље с обзиром на то какав су пораз доживјели. Челик још увијек није одиграо ни минут фудбала ове сезоне у свим такмичењима.
Фабрегас је, у Француску допутовао с неколико промјена у односу на побједу над Манчестер Јунајтедом. Мартин Батурина и Каики почели су на клупи, прилику је добио Максенс Какере, а гол је бранио Јеан Бутез. Батурина је у игру ушао у 58. минути. Међу резервама Ленса био је и Нидал Челик.
Фабрегас је уочи утакмице на конференцији за медије рекао да је атмосфера на Боллаерту посебна и да је на том стадиону играо док је наступао за Монако.
Комо је у првом колу савладао Лајпциг са 4:1, затим је изгубио од Фајенорда 3:2, а прије двије седмице са 4:1 је побиједио Манчестер Јунајтед. Ленс је након побједе у Прагу против Славије уписао три узастопна пораза и остао на три бода, преноси Кликс.
Комо у петом колу, 24. новембра, на свом терену дочекује АЕК из Атине.
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