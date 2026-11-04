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Ако искључите овај уређај ноћу, рачун за струју биће мањи

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04.11.2026 22:55

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Струјни осигурач
Фото: Pexels

Није ријеч о бојлеру, рерни нити клима-уређају, већ о интернет рутеру који у већини домова ради непрекидно. Његово гашење неће донијети огромну уштеду, али може смањити непотребну потрошњу ако вам интернет током ноћи није потребан.

Када покушавамо да смањимо рачун за струју, пажњу најчешће усмјеравамо на велике потрошаче. Међутим, и мали уређаји могу направити разлику ако остају укључени 24 сата дневно током цијеле године.

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Један од њих је Ви-Фи рутер. Просјечан уређај троши релативно мало енергије, али се готово никада не искључује, чак ни док сви укућани спавају или су ван дома.

Колико струје рутер потроши?

Рутер снаге 10 вати који непрекидно ради годину дана потроши приближно 87,6 киловат-сати електричне енергије.

Ако бисте га сваке ноћи искључивали на осам сати, годишња уштеда износила би око 29 киловат-сати. Колико то значи у новцу зависи од тарифе, укупне потрошње домаћинства и цијене електричне енергије.

Ријеч је о скромној уштеди, али навика може имати смисла као дио ширег смањења непотребне потрошње.

Прије искључивања провјерите једну ствар

Рутер током ноћи можда користе други уређаји у дому. Међу њима могу бити:

  • сигурносне камере
  • алармни системи
  • паметни термостати и утичнице
  • кућни телефони повезани преко интернета
  • уређаји који током ноћи праве резервне копије података
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Ако ваш фиксни телефон зависи од рутера, његовим гашењем можете остати без могућности позивања, укључујући позиве хитним службама.

У тим случајевима боља опција може бити аутоматско искључивање само Ви-Фи мреже, док сам рутер наставља да ради. Многи модели имају тајмер који омогућава да се бежична мрежа угаси и поново укључи у унапред одређено вријеме.

Најлакши начин да смањите потрошњу

Ако интернет током ноћи никоме није потребан, рутер можете прикључити на утичницу са временским прекидачем. Тако нећете морати да га ручно гасите и укључујете сваког дана.

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Ипак, за примјетнију уштеду већи ефекат обично доносе рационално коришћење бојлера, гријања, клима-уређаја, рерне и машине за сушење веша. Искључивање рутера је само мали додатни корак, а не трик који ће драстично смањити рачун.

(Она.рс)

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Тагови :

Струја

електрична енергија

рутер

рачун за струју

трикови

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