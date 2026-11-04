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Како се гаси правилно славска свијећа и шта урадити са њом послије славе

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04.11.2026 16:49

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Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

Уз колач и жито, славска свијећа један је од главних симбола крсне славе. Обичаји њеног паљења, гашења и чувања разликују се међу породицама.

Славска трпеза окупља породицу и пријатеље, али смисао крсне славе не чине само храна и гостопримство. То је дан посвећен породичном светитељу, молитви и традицији која повезује генерације. Међу њеним препознатљивим симболима посебно мјесто заузима славска свијећа.

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Ко пали славску свијећу?

Пали је домаћин, односно особа која предводи славу. Претходно се прекрсти и помоли, а понегдје свијећу и цјелива. Читају се "Оче наш", "Богородице Дјево" или молитва Светом Духу.

Свијећа се пали на дан славе: ујутру, прије резања колача, уз долазак свештеника или првог госта, према породичном обичају.

Какву свијећу изабрати?

Традиционално се бира пчелињи восак, симбол чистоте и труда. Купује се у црквеним или манастирским продавницама. Често је дуга око 60 центиметара, али величина зависи од могућности и потреба. Поставља се у стабилан свијећњак, даље од запаљивих украса.

Када и како се гаси?

Често гори до одласка гостију, али никада без надзора. Не помјера се док пламен гори.

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Понегдје домаћин, прекрстивши се, гаси фитиљ малом количином вина коришћеног при резању колача. Може се користити и прибор за гашење.

Шта послије славе?

Свијећа се чува у свећњаку, често испред иконе, и поново пали ако је безбједна. Остаци воска могу се предати цркви која их прикупља. За недоумице питајте свештеника.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

славска свијећа

Крсна слава

обичаји

православље

традиција

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