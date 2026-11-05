Logo

Кристијано Роналдо завршио каријеру у репрезентацији Португала!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 11:34

Коментари:

0
Кристијано Роналдо завршио каријеру у репрезентацији Португала!
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Један од највећих фудбалера свих времена Кристијано Роналдо данас је званично објавио да завршава репрезентативну каријеру.

Овакве вијести долазе мјесец дана након сукоба са селектором Жоржом Жезусом, након којег је напустио окупљање репрезентације.

Роналдо је у емотивној објави истакао да је дошло вријеме да се повуче из репрезентације:

"Дошао је дан... Никада нисам осјећао да је припадао само мени. Али имао сам ту привилегију да га носим пуне 23 године, браним и носим по стадионима широм свијета. Данас је дошло вријеме да га препустим будућности. Није била лака одлука. Зато што се неке одлуке не доносе само умом. Доносе се и срцем. Пут је почео 2003. године и промијенио ми је живот. Када се осврнем на све што је било у националном дресу, не видим само голове, трофеје, рекорде. Видим људе. Видим португалски народ који живи у иностранству и који, за 90 минута", рекао је Роналдо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијано Роналдо

фудбалер

Португал

Коментари (0)

Више из рубрике

Фудбалери Арсенала славе други погодак током фудбалске утакмице УЕФА Лиге шампиона између Славије и Арсенала у Прагу, у Чешкој, у сриједу, 4. новембра 2026. године.

Фудбал

Тријумфи Арсенала, Дортмунда, Порта и Ситија

13 ч

0
Матео Папачоли из Кома слави са саиграчима након што је постигао девети гол за свој тим, током фудбалске утакмице уводне фазе Лиге шампиона између Ланса и Кома, одигране у Лансу (Француска) у сриједу, 4. новембра 2026. године.

Фудбал

Комо савладао Ленс рекордним резултатом 9:1

13 ч

0
ФК Борац на стадиону "Олимпија" у Хелаингборгу

Фудбал

Фудбалери Борца спремни дочекују окршај са Мјелбијем

15 ч

0
Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

Фудбал

Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима