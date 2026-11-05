Кристијано Роналдо завршио каријеру у репрезентацији Португала!

Аутор:АТВ редакција
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Један од највећих фудбалера свих времена Кристијано Роналдо данас је званично објавио да завршава репрезентативну каријеру.
Овакве вијести долазе мјесец дана након сукоба са селектором Жоржом Жезусом, након којег је напустио окупљање репрезентације.
Роналдо је у емотивној објави истакао да је дошло вријеме да се повуче из репрезентације:
"Дошао је дан... Никада нисам осјећао да је припадао само мени. Али имао сам ту привилегију да га носим пуне 23 године, браним и носим по стадионима широм свијета. Данас је дошло вријеме да га препустим будућности. Није била лака одлука. Зато што се неке одлуке не доносе само умом. Доносе се и срцем. Пут је почео 2003. године и промијенио ми је живот. Када се осврнем на све што је било у националном дресу, не видим само голове, трофеје, рекорде. Видим људе. Видим португалски народ који живи у иностранству и који, за 90 минута", рекао је Роналдо.
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