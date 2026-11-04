Тријумфи Арсенала, Дортмунда, Порта и Ситија

Аутор:АТВ редакција
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Борусија Дортмунд је на свом стадиону славила са 2:1 против Реал Бетиса, док је Арсенал побиједио Славију из Прага резултатом 1:2 у утакмици 4. кола лигашке фазе УЕФА Лиге шампиона.
Манчестер Сити je уписао побједу против Лајпцига са 3:2 док је Порто доста убједљиво и лако изашао на крај са Наполије славећи резултатом 4:1.
Викинг је побиједио Сабах са 4:1, док је ПСВ на свом терену поражен од Клуб Брижа резултатом 2:1.
Фудбал
Комо савладао Ленс рекордним резултатом 9:1
Фудбалери Кома славили су чак са 9:1 против Ланса док је Реал Мадрид славио са 3:2 против АЕК-а.
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