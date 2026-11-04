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Тријумфи Арсенала, Дортмунда, Порта и Ситија

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04.11.2026 23:15

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Фудбалери Арсенала славе други погодак током фудбалске утакмице УЕФА Лиге шампиона између Славије и Арсенала у Прагу, у Чешкој, у сриједу, 4. новембра 2026. године.
Фото: AP Photo/Petr David Josek/Tanjug

Борусија Дортмунд је на свом стадиону славила са 2:1 против Реал Бетиса, док је Арсенал побиједио Славију из Прага резултатом 1:2 у утакмици 4. кола лигашке фазе УЕФА Лиге шампиона.

Манчестер Сити je уписао побједу против Лајпцига са 3:2 док је Порто доста убједљиво и лако изашао на крај са Наполије славећи резултатом 4:1.

Викинг је побиједио Сабах са 4:1, док је ПСВ на свом терену поражен од Клуб Брижа резултатом 2:1.

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Фудбалери Кома славили су чак са 9:1 против Ланса док је Реал Мадрид славио са 3:2 против АЕК-а.

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Тагови :

Арсенал

Фудбал

Лига шампиона

Борусија Дортмунд

Манчестер сити

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