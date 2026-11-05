Због бомбашких пријетњи преусмјерено слијетање најмање 27 авиона

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Низ бомбашких пријетњи упућен је данас бројним европским авио-компанијама од Ирске, Србије до Бугарске и најмање 27 авиона је извршило непланирана слетања или су били под пратњом борбених авиона.
Директор компаније за ваздухопловну безбједност "Сивијејшен" Елиран Алмог изјавио је да непрестане дојаве о бомбама могу послужити за ометање нормалних операција али и праћење начина на који авиокомпаније, аеродроми и нациналне власти реагују на ове пријетње.
Свијет
Дјевојка пала са седмог спрата пред очима момка, камера снимила ужас
Данска, Пољска и Румунија, чији су авиони били на мети дојава о бомби, претходно су директно оптуживали Москву, док је Њемачка индиректно оптужила Русију за напад дроном на аеродром у Лајпцигу у августу. Британија је, такође оптуживала Русију али је за недавни инцидент код америчке ваздушне базе окривила Иран.
Бугарско војно ваздухопловство саопштило је да су борбени авиону пратили три путничке летјелице до слетања.
Званичници истичу да су авиони нискобуџетне компаније "Рајанер" на линији из Копенхагена и Мадриа ка Софији слетели по плану док је лет из Лондона ка бугарској пријестоници преусмјерен у Пловдив.
Шпанске власти добиле су три бомбашке пријетње електронском поштом у размаку од 20 минута, укључујући два одлазна лета "Ер Европе" из Мадрида ка Паризу и четири долазна лета компаније "Иберија" из Рима и Милана.
Два лета компаније "Изи Џет" из Британије, један из Ирске и један из Грчке слетјели су по плану лета у Праг након пријема дојаве о бомби.
Италијанске ваздушне снаге отпратиле су авион "Фин Ера" из Хелсинскија који је слетио по плану у Рим. Из "Фин Ера" је саопштено да је други лет из Хелсинкија слетио по плану лета у Бечу након пријема бомбашке пријетње.
Друштво
Урош Глигић из Кадињана код Лакташа прославио 100. рођендан
Италијанска новинска агенција АНА наводи да су два авиона безбједно слетила у Милано након пријема пријетњи.
Пољска авиокомпанија "ЛОТ" наводи да је њихов авион на линији из Варшаве слетио по плану у Брисел након безбједносног упозорења. У Варшави је авион на лету ка Паризу заустављен док се кретао пистом и сви путници су искрцани и из предострожности пребачени у другу летјелицу.
Јуче су најмање седам авиона и прекоокеански брод примили бомбашке пријетње што је довело до проблема у раду аеродрома широм Европе, мада није пронађена ниједна направа.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму