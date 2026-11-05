Гранична полиција спријечила кријумчарење 27 миграната

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Граничне полиције БиХ спријечили су кријумчарење 27 страних држављана у пет одвојених случајева на подручју Посушја, Фоче, Градишке и Томиславграда.
На подручју Посушја припадници Јединице граничне полиције Горица јуче су спријечили кријумчарење четири држављанина Турске и једног држављанина Сомалије, које је у возилу "сеат" превозио држављанин Турске, саопштено је из ове полицијске агенције.
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Дан раније на истом подручју спријечено је кријумчарење осам држављана Турске, које је у возилу "шкода" превозио држављанин БиХ.
Приликом прегледа возила пронађена је одређена количина материје која асоцира на спид и марихуану, због чега се осумњичени терети и за кривично дјело посједовање и омогућавање уживања дрога.
На подручју Фоче припадници Јединице Граничне полиције Хум спријечили су кријумчарење три држављанина Авганистана и једног држављанина Ирана, које је у "шкоди" превозио држављанин БиХ.
У Градишци је спријечено кријумчарење два држављанина Палестине, два Египта и једног Сирије, које је у возилу "голф" превозио држављанин Турске.
Приликом контроле возач је припаднику Граничне полиције понудио новац, због чега је, осим за кријумчарење људи, осумњичен и за давање поклона и других облика користи.
Пети случај откривен је на подручју Томиславграда, гдје је након уочавања кријумчарења и бјекства возача, којег су накнадно зауставили припадници Полицијске управе Томиславград, спријечено кријумчарење пет држављана Турске.
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Њих су на мјесту догађаја задржали припадници Јединице граничне полиције Каменско, док је оперативним радом утврђено да је возач држављанин БиХ.
О свих пет случајева обавијештено је Тужилаштво БиХ, према чијим наредбама поступају припадници Граничне полиције БиХ.
Обавијештена је и Служба за послове са странцима БиХ, а у току је даљи рад на расвјетљавању ових случајева.
(Срна)
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