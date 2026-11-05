Logo

Гранична полиција спријечила кријумчарење 27 миграната

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 16:21

Коментари:

0
Мигранти
Фото: АТV

Припадници Граничне полиције БиХ спријечили су кријумчарење 27 страних држављана у пет одвојених случајева на подручју Посушја, Фоче, Градишке и Томиславграда.

На подручју Посушја припадници Јединице граничне полиције Горица јуче су спријечили кријумчарење четири држављанина Турске и једног држављанина Сомалије, које је у возилу "сеат" превозио држављанин Турске, саопштено је из ове полицијске агенције.

Удес Челинац

Хроника

Возачу позлило: Откривено како је дошло до језиве несреће у Челинцу

Дан раније на истом подручју спријечено је кријумчарење осам држављана Турске, које је у возилу "шкода" превозио држављанин БиХ.

Приликом прегледа возила пронађена је одређена количина материје која асоцира на спид и марихуану, због чега се осумњичени терети и за кривично дјело посједовање и омогућавање уживања дрога.

На подручју Фоче припадници Јединице Граничне полиције Хум спријечили су кријумчарење три држављанина Авганистана и једног држављанина Ирана, које је у "шкоди" превозио држављанин БиХ.

У Градишци је спријечено кријумчарење два држављанина Палестине, два Египта и једног Сирије, које је у возилу "голф" превозио држављанин Турске.

Приликом контроле возач је припаднику Граничне полиције понудио новац, због чега је, осим за кријумчарење људи, осумњичен и за давање поклона и других облика користи.

Пети случај откривен је на подручју Томиславграда, гдје је након уочавања кријумчарења и бјекства возача, којег су накнадно зауставили припадници Полицијске управе Томиславград, спријечено кријумчарење пет држављана Турске.

Бањалука: Ушао у погрешан смјер у кружном

Бања Лука

Потпуна пометња у Бањалуци: Возач залутао па се окретао усред кружног

Њих су на мјесту догађаја задржали припадници Јединице граничне полиције Каменско, док је оперативним радом утврђено да је возач држављанин БиХ.

О свих пет случајева обавијештено је Тужилаштво БиХ, према чијим наредбама поступају припадници Граничне полиције БиХ.

Обавијештена је и Служба за послове са странцима БиХ, а у току је даљи рад на расвјетљавању ових случајева.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранична полиција БиХ

кријумчарење мигратана

Фоча

Томиславград

Коментари (0)

Прочитајте више

Нестао младић на Триглаву

Регион

Планинар Јаков (19) који је нестао на Триглаву пронађен мртав

24 мин

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Република Српска

За колико би могла расти борачка примања у Српској

25 мин

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијене нафте на најнижем износу у посљедња два мјесеца

30 мин

0
Вехид Дедић

Република Српска

ОЈТ Бијељина покренуло истрагу против Вехида Дедића

31 мин

0

Више из рубрике

Возачу позлило: Откривено како је дошло до језиве несреће у Челинцу

Хроника

Возачу позлило: Откривено како је дошло до језиве несреће у Челинцу

14 мин

0
Несрећа у тунелу Игман

Хроника

Тежа несрећа на ауто-путу, саобраћај потпуно обустављен

1 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Пуцњава у Зеници, оштећен аутомобил

1 ч

0
Полиција истражује случај ученика бањалучке медресе

Хроника

Полиција истражује случај ученика бањалучке медресе

1 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима