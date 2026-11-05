Урош Глигић из Кадињана код Лакташа прославио 100. рођендан

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У кругу породице, родбине и пријатеља, Урош Глигић из Кадињана код Лакташа прославио је велики животни јубилеј – 100. рођендан.
Тако је постао један од ријетких људи који су дочекали читав вијек живота.
Централно мјесто на прослави заузела је рођенданска торта са великим златним бројем 100, симболом једног вијека испуњеног успоменама, искуствима, радостима и животним изазовима.
Хроника
Возачу позлило: Откривено како је дошло до језиве несреће у Челинцу
Од најмлађих до најстаријих чланова породице, сви су жељели да буду дио овог посебног тренутка.
Заједничке фотографије забиљежиле су генерације окупљене око слављеника, а успомене са прославе остају трајно свједочанство љубави и пажње којом је Урош окружен, преноси "Глас Српске".
Бања Лука
Потпуна пометња у Бањалуци: Возач залутао па се окретао усред кружног
Стоти рођендан није само велики животни јубилеј, већ и прилика да се подсјетимо на вриједности породице, међусобног поштовања и повезаности генерација. Иза једног вијека живота крију се бројне приче, сјећања и искуства која представљају драгоцјено насљеђе за потомке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму