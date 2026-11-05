Logo

Урош Глигић из Кадињана код Лакташа прославио 100. рођендан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 16:23

Коментари:

0
Урош Глигић прославио 100. рођендан
Фото: Глас Српске

У кругу породице, родбине и пријатеља, Урош Глигић из Кадињана код Лакташа прославио је велики животни јубилеј – 100. рођендан.

Тако је постао један од ријетких људи који су дочекали читав вијек живота.

Централно мјесто на прослави заузела је рођенданска торта са великим златним бројем 100, симболом једног вијека испуњеног успоменама, искуствима, радостима и животним изазовима.

Удес Челинац

Хроника

Возачу позлило: Откривено како је дошло до језиве несреће у Челинцу

Од најмлађих до најстаријих чланова породице, сви су жељели да буду дио овог посебног тренутка.

Заједничке фотографије забиљежиле су генерације окупљене око слављеника, а успомене са прославе остају трајно свједочанство љубави и пажње којом је Урош окружен, преноси "Глас Српске".

Бањалука: Ушао у погрешан смјер у кружном

Бања Лука

Потпуна пометња у Бањалуци: Возач залутао па се окретао усред кружног

Стоти рођендан није само велики животни јубилеј, већ и прилика да се подсјетимо на вриједности породице, међусобног поштовања и повезаности генерација. Иза једног вијека живота крију се бројне приче, сјећања и искуства која представљају драгоцјено насљеђе за потомке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урош Глигић

100. рођендан

Лакташи

Кадињани

Коментари (0)

Више из рубрике

Дм хитно повлачи производ са полица

Друштво

Дм хитно повлачи производ са полица

48 мин

0
Свеже печени колачићи на послужавнику поред фритезе на врућ ваздух и тостера.

Друштво

Сви су луди за Ер Фрајер фритезама: Јесу ли стварно толико добре?

1 ч

0
новац паре конвертибилне марке еври

Друштво

Спремни милиони: Почиње исплата родитељима у дијелу БиХ

1 ч

0
Медвјед

Друштво

Појавио се мрки медвјед: Ловци упозоравају младе због њихових радњи

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима