Дјевојка пала са седмог спрата пред очима момка, камера снимила ужас

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетшестогодишња Бразилка погинула је након пада са седмог спрата хотела у Сао Луису, када је, према извјештајима, прозорски оквир на који се наслонила попустио.
Полиција истражује околности овог инцидента, који су забиљежиле сигурносне камере.
Сцена
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Несрећа се догодила у раним јутарњим сатима 3. новембра у хотелу "Рио Потy" на сјевероистоку Бразила. Жртва, идентификована као Рената Ребека Неграо Салдања дос Сантос, боравила је у овом граду са својим дечком Леонардом Аугустом Пинтом Франком поводом покер првенства, пренио је бразилски информативни портал "г1".
Надлежни органи истражују све околности пада, укључујући стање и исправност хотелског прозора.
Према извјештајима, на снимцима са надзорних камера види се пар како хода хотелским ходником непосредно прије трагедије.
Друштво
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Бразилске власти су саопштиле да су обоје у том тренутку били под дејством алкохола. На снимку се наводно види како Пинто Франка удара у горњи дио прозора, усљед чега се он отвара, да би га он потом затворио. Неколико тренутака касније, Салдања дос Сантос се наслонила на доњи оквир прозора, који је изненада попустио.
Дјевојка је пала уназад кроз отвор са седмог спрата. Снимак затим приказује њеног дечка како неколико секунди стоји непомично, прије него што је пришао прозору и погледао доле.
Касније се види како му прилази радник хотела, којем је, како се наводи, објаснио шта се догодило. Пад се догодио око 1:30 ујутру по локалном времену.
Пинто Франка је приведен у полицијску станицу на саслушање у оквиру истраге. Међутим, према ранијим извјештајима портала "г1", он се у том тренутку није сматрао осумњиченим.
Истражитељима је наводно рекао да је са настрадалом дјевојком био у вези од јула 2026. године. Такође је изјавио да се не сјећа самог инцидента јер је пио током цијеле ноћи.
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Полиција наставља да испитује околности смрти, укључујући и вјештачење прозора са којег је дјевојка пала. Очекује се да истражитељи утврде да ли је структурни или механички квар допринио овој несрећи.
Мајка несрећне дјевојке изразила је дубоку тугу због смрти своје кћерке и затражила правду.
Хотел "Рио Потy" такође је издао саопштење у ком изражава саучешће породици. Поручили су да ће у потпуности сарађивати са надлежним органима у истрази овог инцидента.
Бања Лука
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Истрага је и даље у току, а званичници још увијек нису саопштили коначне налазе о томе шта је тачно узроковало попуштање прозорског оквира.
🚨 She sat on a hotel window frame. Seconds later, she fell seven floors to her death.
A 26-year-old woman identified as Renata died after falling from the seventh floor of the Rio Poty Hotel in São Luís, Brazil.
According to police, she was attempting to sit on an aluminum window structure when it suddenly gave way.
Security footage of the incident has been circulating online.
Investigators say there is no evidence she was pushed, and her boyfriend is not considered a suspect. The case is being treated as an accident.
One ordinary movement. One failed structure. One life gone in seconds.
But there's a question that deserves attention beyond the shocking footage:
How could a hotel window structure fail so catastrophically, and was it ever designed to bear someone's weight?
A tragic reminder that something looking sturdy doesn't necessarily mean it's safe.
May she rest in peace. 💔— Shuyi (@shuyihealing) November 4, 2026
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