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Дјевојка пала са седмог спрата пред очима момка, камера снимила ужас

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АТВ редакција
05.11.2026 16:44

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Дјевојка пала са седмог спрата
Фото: Screenshot / X

Двадесетшестогодишња Бразилка погинула је након пада са седмог спрата хотела у Сао Луису, када је, према извјештајима, прозорски оквир на који се наслонила попустио.

Полиција истражује околности овог инцидента, који су забиљежиле сигурносне камере.

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Несрећа се догодила у раним јутарњим сатима 3. новембра у хотелу "Рио Потy" на сјевероистоку Бразила. Жртва, идентификована као Рената Ребека Неграо Салдања дос Сантос, боравила је у овом граду са својим дечком Леонардом Аугустом Пинтом Франком поводом покер првенства, пренио је бразилски информативни портал "г1".

Надлежни органи истражују све околности пада, укључујући стање и исправност хотелског прозора.

Сигурносне камере забиљежиле тренутке прије несреће

Према извјештајима, на снимцима са надзорних камера види се пар како хода хотелским ходником непосредно прије трагедије.

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Бразилске власти су саопштиле да су обоје у том тренутку били под дејством алкохола. На снимку се наводно види како Пинто Франка удара у горњи дио прозора, усљед чега се он отвара, да би га он потом затворио. Неколико тренутака касније, Салдања дос Сантос се наслонила на доњи оквир прозора, који је изненада попустио.

Дјевојка је пала уназад кроз отвор са седмог спрата. Снимак затим приказује њеног дечка како неколико секунди стоји непомично, прије него што је пришао прозору и погледао доле.

Касније се види како му прилази радник хотела, којем је, како се наводи, објаснио шта се догодило. Пад се догодио око 1:30 ујутру по локалном времену.

Дечко саслушан, али није осумњичен

Пинто Франка је приведен у полицијску станицу на саслушање у оквиру истраге. Међутим, према ранијим извјештајима портала "г1", он се у том тренутку није сматрао осумњиченим.

Истражитељима је наводно рекао да је са настрадалом дјевојком био у вези од јула 2026. године. Такође је изјавио да се не сјећа самог инцидента јер је пио током цијеле ноћи.

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Полиција наставља да испитује околности смрти, укључујући и вјештачење прозора са којег је дјевојка пала. Очекује се да истражитељи утврде да ли је структурни или механички квар допринио овој несрећи.

Породица тражи правду, хотел издао саопштење

Мајка несрећне дјевојке изразила је дубоку тугу због смрти своје кћерке и затражила правду.

Хотел "Рио Потy" такође је издао саопштење у ком изражава саучешће породици. Поручили су да ће у потпуности сарађивати са надлежним органима у истрази овог инцидента.

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Истрага је и даље у току, а званичници још увијек нису саопштили коначне налазе о томе шта је тачно узроковало попуштање прозорског оквира.

(Мондо)

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Тагови :

несрећа

трагедија

Бразил

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