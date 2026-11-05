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Отказан још један наступ Јелене Карлеуше

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АТВ редакција
05.11.2026 16:31

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JK Jelena Karleuša
Фото: Iks/Jelena Karleuša

Јелени Карлеуши послије Њемачке, отказан је наступ у Шведској у једном престижном клубу.

Наиме, Карлеуша се посљедњих недјеља налази у веома незгодној ситуацији, а готово сви њени заказани наступи су отказани.

Посљедњи у низу је и наступ који је овог викенда требало да одржи у Гетеборгу.

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Како се наводи у једној објави, концерт је отказан, а додатна питања су за организатора.

"Догађај је отказан. За додатна питања обратите се организатору. Сви купци улазница биће ускоро контактирани и новац ће им бити враћен", пише уз информацију о отказаном наступу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Пјевачица

отказан наступ

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