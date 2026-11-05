Отказан још један наступ Јелене Карлеуше

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јелени Карлеуши послије Њемачке, отказан је наступ у Шведској у једном престижном клубу.
Наиме, Карлеуша се посљедњих недјеља налази у веома незгодној ситуацији, а готово сви њени заказани наступи су отказани.
Посљедњи у низу је и наступ који је овог викенда требало да одржи у Гетеборгу.
Друштво
Дм хитно повлачи производ са полица
Како се наводи у једној објави, концерт је отказан, а додатна питања су за организатора.
"Догађај је отказан. За додатна питања обратите се организатору. Сви купци улазница биће ускоро контактирани и новац ће им бити враћен", пише уз информацију о отказаном наступу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму