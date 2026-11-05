Аутор:АТВ редакција
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Почасни предсједник Фудбалског савеза Јапана /ЈФА/ Козо Ташима изјавио је "Спортс Нипону" да ће се кандидовати за предсједника Фифе на изборима у марту сљедеће године.
"Захвалан сам што могу да објавим ово уз пуну подршку ЈФА. Није ствар у побједи или поразу већ да се свијету пренесе искрен, исправан и дирекатан став који је јапански фудбал изградио", рекао је Ташима.
Он је додао да су Фифи сада потребне вриједности које су заштићене у јапанском фудбалу.
"Одлучио сам да се кандидујем да бих овај апел упутио свијету", истакао је Ташима.
Актуелни предсједник Фифе Ђани Инфантино, који се бори за поновни избор, суочава се са критикама поводом неуспјешног покушаја у јулу да привуче приватне инвеститоре у нови комерцијални ентитет ове организације који би имао права везана за такмичења, укључујући Свјетско првенство, преноси Срна.
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