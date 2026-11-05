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Свештеник Никола се огласио након проналска тијела његовог сина

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АТВ редакција
05.11.2026 17:13

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Нестао младић на Триглаву
Фото: Друштвене мреже

Потрага за деветнаестогодишњим Јаковом Вучетићем данас је имала свој трагичан крај. Младић из Чачка пронађен је мртав на планини Триглав.

"Јаков је пронађен, али није преживео", кратко је потврдио његов отац, свештеник Никола за РИНУ, преноси "Телеграф".

Младић је нестао у недјељу 1. новембра, током планинарењу, а у потрагу за њим биле су укључене све расположиве екипе у Словенији.

Временски услови били су кључна препрека у претходним данима.

Хеликоптер је у понедјељак у два-три наврата прелетео терен, али безуспјешно, док термокамере, које могу да региструју знаке живота, нису помогле због магле. Ни дрон, који су спасиоци два пута покушали да пусте са локације Задњица, није могао да сними терен.

Данас су временски услови били бољи и потрага је окончана, али нажалост са трагичним крајем.

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Тагови :

Јаков Вучетић

Триглав

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