Додик у резиденцији Доналда Трампа: Упознати важне људе са ситуацијом у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је из резиденције предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа да је боравак у Мар-а-лаго у Палм Бичу прилика да оствари контакте са важним људима из политичког живота Америке и упозна их са ситуацијом у Републици Српској.
"Овдје сам позван као гост. Желим да остварим много контаката са веома важним људима у политичком животу Америке и упознам их са ситуацијом у Српској. Помажу ми наши људи који су овдје и мислим да имам успјешан боравак и успјешну сарадњу", истакао је Додик у видео обраћању.
Додик је уз поздраве поручио: "Видимо се за два дана у Републици Српској"”, преноси РТРС.
Додик у САД-у учествује на конференцију која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму