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Додик у резиденцији Доналда Трампа: Упознати важне људе са ситуацијом у Српској

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АТВ редакција
05.11.2026 17:54

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Додик у резиденцији Трампа
Фото: Screenshot

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је из резиденције предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа да је боравак у Мар-а-лаго у Палм Бичу прилика да оствари контакте са важним људима из политичког живота Америке и упозна их са ситуацијом у Републици Српској.

"Овдје сам позван као гост. Желим да остварим много контаката са веома важним људима у политичком животу Америке и упознам их са ситуацијом у Српској. Помажу ми наши људи који су овдје и мислим да имам успјешан боравак и успјешну сарадњу", истакао је Додик у видео обраћању.

Додик је уз поздраве поручио: "Видимо се за два дана у Републици Српској"”, преноси РТРС.

Додик у САД-у учествује на конференцију која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.

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Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Милорад Додик

Америка

Коментари (3)

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