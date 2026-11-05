У робним залихама Хрватске недостају лијекови и медицински материјал

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Хрватска на 357 тајних локација складишти државне робне залихе намењене снабдевању становништва у случају рата, великих природних непогода, као и технолошких и еколошких катастрофа у којима, међутим, нема . лекова ни медицинског материјала, иако је њихово осигуравање законска обвеза.
Према подацима из Извјештаја о стању и управљању робним залихама за 2025. годину, које је објављено прошле седмице, постојеће резерве требало би да омогуће основно снабдијевање за приближно 50.000 грађана током периода пд 15 до 60 дана.
Робне залихе намењене су ванредним околностима у којима би редовно снабдијевање становништва могла бити озбиљно поремећено или потпуно прекинуто. Њихова је сврха да се обезбеди доступност основних потрепштина у кризним ситуацијама.
Загребачки Јутарњи лист пише да посебно забрињава податак да држава, према објављеном попису, у робним резервама нема лијекова, санитетског и медицинског материјала, као ни медицинске опреме и потрепштина потребних за хитно збрињавање пацијената у болницама.
Ријеч је о категоријама које би требало да буду дио државних залиха јер је њихово обезбеђивање прописано законом.
Такав недостатак, наводи се, отвара питање спремности система за ванредне околности, посебно у ситуацијама у којима би здравствене установе морале истовремено збрињавати велики број повређених или оболелих, а редовни ланца снабдијевања били прекинути.
Иако Хрватска располаже мрежом од 357 локација за чување робних залиха, подаци из извјештаја показују да кључне категорије медицинских потрепштина нису заступљене у тим резервама.
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