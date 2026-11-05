Туча у дому за старе: 72-годишњак тешко повриједио 82-годишњака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У дому за старије и немоћне особе у Шибенику у уторак је дошло до физичког сукоба двојице корисника, у којем је тешко повријеђен 82-годишњи мушкарац.
Према информацијама Полицијске управе шибенско-книнске, након краће вербалне расправе 72-годишњак је физички напао десет година старијег мушкарца и нанио му тешке тјелесне повреде.
Повријеђени је превезен у Општу болницу у Шибенику, гдје му је пружена љекарска помоћ. Након збрињавања пуштен је на кућну његу.
Полиција је над 72-годишњаком провела криминалистичку истрагу због сумње да је починио кривично дјело тешке тјелесне повреде.
По завршетку истраге предат је притворском надзорнику, а против њега је поднесена кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
16 ч2
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму