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Туча у дому за старе: 72-годишњак тешко повриједио 82-годишњака

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05.11.2026 12:16

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Фото: Eyüpcan Timur/Pixels

У дому за старије и немоћне особе у Шибенику у уторак је дошло до физичког сукоба двојице корисника, у којем је тешко повријеђен 82-годишњи мушкарац.

Према информацијама Полицијске управе шибенско-книнске, након краће вербалне расправе 72-годишњак је физички напао десет година старијег мушкарца и нанио му тешке тјелесне повреде.

Повријеђени је превезен у Општу болницу у Шибенику, гдје му је пружена љекарска помоћ. Након збрињавања пуштен је на кућну његу.

Полиција је над 72-годишњаком провела криминалистичку истрагу због сумње да је починио кривично дјело тешке тјелесне повреде.

По завршетку истраге предат је притворском надзорнику, а против њега је поднесена кривична пријава надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику.

(Аваз)

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Тагови :

Туча

Пензионери

Дом за старија лица

Полиција

Шибеник

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