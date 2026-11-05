Трагедија у Теслићу: Наређена обдукција тијела страдалог радника

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво из Добоја наредило је да се изврши преглед и обдукција тијела мушкарца А.Б. из Грачанице, који је настрадао током извођења радова у Теслићу, како би се утврдио тачан узрок и околности његове смрти.
Тужилаштва је данас речено да су службеници Полицијске странице Теслић у предметном случају, који се догодио 28. октобра, обавили увиђај под надзором и у присуству дежурног окружног јавног тужиоца и инспектора заштите на раду.
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"Након што тужилаштву буде достављен извјештај полиције о предузетим мјерама и радњама, а на основу свих прикупљених доказа, одлучиће се о даљем току поступка и донијети тужилачка одлука", истакнуто је из добојског Тужилаштва, преноси "Срна".
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