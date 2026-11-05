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Масакр у Турској, најмање седам мртвих

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АТВ редакција
05.11.2026 18:19

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Нападач из Турске
Фото: Screenshot / X

У турској покрајини Афјонкарахисар догодио се стравичан злочин у којем је, према посљедњим извјештајима, живот изгубило осам особа.

Осумњичени за убиства налази се у бијегу, а полиција и жандармерија спроводе опсежну операцију како би га пронашле и ухапсиле.

Према доступним информацијама, напади су се догодили на подручју села Аyазини и Кијир, која припадају округу Ихсаније. Жртве су убијене ватреним оружјем на више локација, укључујући и особе које су се налазиле у возилима.

Безбједносне службе дошле су до снимака надзорних камера на којима се, према наводима из извјештаја, налази осумњичени. Након опсежне истраге утврђени су његови идентификациони подаци, а његова фотографија достављена је полицијским и жандармеријским јединицама широм земље.

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Према досадашњим информацијама, осумњичени је након напада побјегао црвеним лаким теретним возилом. Истражитељи су утврдили да се највјероватније упутио према Кутахји.

Како би спријечиле његов бијег, безбједносне снаге појачале су контроле на излазима и улазима у подручјима Афјонкарахисара, Кутахке и Ескишехира.

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Према извјештајима турских медија, истрага је у току, а околности и мотиви овог стравичног злочина још се утврђују.

(Радиосарајево)

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Тагови :

Напад

Турска

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