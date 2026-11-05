Масакр у Турској, најмање седам мртвих

Аутор:АТВ редакција
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У турској покрајини Афјонкарахисар догодио се стравичан злочин у којем је, према посљедњим извјештајима, живот изгубило осам особа.
Осумњичени за убиства налази се у бијегу, а полиција и жандармерија спроводе опсежну операцију како би га пронашле и ухапсиле.
Према доступним информацијама, напади су се догодили на подручју села Аyазини и Кијир, која припадају округу Ихсаније. Жртве су убијене ватреним оружјем на више локација, укључујући и особе које су се налазиле у возилима.
Безбједносне службе дошле су до снимака надзорних камера на којима се, према наводима из извјештаја, налази осумњичени. Након опсежне истраге утврђени су његови идентификациони подаци, а његова фотографија достављена је полицијским и жандармеријским јединицама широм земље.
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Према досадашњим информацијама, осумњичени је након напада побјегао црвеним лаким теретним возилом. Истражитељи су утврдили да се највјероватније упутио према Кутахји.
Како би спријечиле његов бијег, безбједносне снаге појачале су контроле на излазима и улазима у подручјима Афјонкарахисара, Кутахке и Ескишехира.
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Полиција и жандармерија спроводе опсежну потрагу, а у акцију су укључене бројне безбједносне јединице.
Према извјештајима турских медија, истрага је у току, а околности и мотиви овог стравичног злочина још се утврђују.
Afyonkarahisar'da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı!
• Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde, araçlar içerisinde ve 3 farklı noktada 7 kişiyi tfekle vrarak öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi.
• Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda failin kimlik bilgileri tespit edildi ve şahsa ait fotoğraf tüm emniyet ile jandarma birimlerine dağıtıldı.
• Olay yerinden kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçan şüphelinin Kütahya istikametine ilerlediği saptandı.
• Firari şahsı yakalamak üzere Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir çevresinde tüm giriş-çıkışlar tutularak geniş çaplı operasyon sürdürülüyor.— Haber Kocaeli (@haberkocaelicom) November 5, 2026
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