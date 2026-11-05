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Жена страдала у пожару: Била побјегла, али се својевољно вратила у ватру

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АТВ редакција
05.11.2026 17:36

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Крупни план интензивних наранџастих пламена док дрво гори, стварајући топлу и динамичну сцену.
Фото: pexels/Rahul Sapra

Габријела Гелио (69) погинула је током ноћи у пожару који је избио у њеној кући у италијанском мјесту Авегно, у залеђу источног дијела Ђенове.

Ватра је букнула око 22.45 у породичној кући у којој је живјела са супругом. Према првим информацијама, супружници су у почетку успјели да се спасу и позову ватрогасце.

Међутим, жена се потом вратила у кућу у покушају да спасе своје мачке, којих је било око 20, а све су биле расе мејн кун и узгајане на њиховом имању.

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Док се налазила у објекту, кров се урушио и заробио је. Након завршетка потраге, ватрогасци су њено тијело пронашли испод рушевина.

На мјесту пожара интервенисали су ватрогасци, медицинске екипе и полиција. Истрага о узроку пожара је и даље у току, а једна од могућности која се разматра јесте да је ватру изазвао кратак спој.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

пожар

страдала жена у пожару

Ватрогасци

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