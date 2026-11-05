Захарова: Преговори о гасном споразуму са Србијом наставиће се након формирања владе

Аутор:АТВ редакција
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Портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова изјавила је данас да би у преговорима са Србијом о гасном уговору требало поново разговарати након формирања органа државне власти у Србији и упућивања званичних захтјева.
"Што се тиче најава Студентске листе о преговорима са Русијом о уговору о гасу, мислим да ћемо морати да се вратимо на ову тему након формирања српских државних органа и њиховог подношења одговарајући званичних захтјева", рекла је Захарова на конференцији за новинаре, одговарајући на питање о могућим преговорима, преноси РИА Новости.
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Представници "Студентске листе", која је побиједила на парламентарним изборима у Србији, раније су позвали на дугорочни споразум о испоруци гаса из Русије како би се осигурало поуздано снабдевање, подсјећа руска агенција.
(Танјуг)
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