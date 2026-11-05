Пуцњава у пошти, повријеђено више особа

Аутор:АТВ редакција
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Према посљедњим подацима у пошти у Де Мојну у америчкој савезној држави Ајова дошло је до пуцњве у којој је повријеђено више особа.
Наредник полицијске управе Де Мојна Пол Паризек рекао је да су најмање три жртве задобиле повреде које нису опасне по живот.
At least 3 injured after active shooter incident at post office in Des Moines, Iowa; suspect in custody. - police https://t.co/7FjlOYs1BC— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 5, 2026
Полиција је у саопштењу навела да је осумњичени приведен. Полиција је примила позив послије 9 часова ујутру у четвртак у поштанску службу САД на углу Друге и Универзитетске авеније.
Наредник Паризек је потврдио да је позив на број 911 стигао из поште и да су пуцњи испаљени на другом спрату. Недуго потом на лице мјеста је изашло више возила хитне помоћи и полиције.
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