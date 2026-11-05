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Пуцњава у пошти, повријеђено више особа

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АТВ редакција
05.11.2026 17:47

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Полицајци стоје испред поште током интервенције поводом пуцњаве у Де Мојну, у Ајови, у четвртак, 5. новембра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Charlie Neibergall

Према посљедњим подацима у пошти у Де Мојну у америчкој савезној држави Ајова дошло је до пуцњве у којој је повријеђено више особа.

Наредник полицијске управе Де Мојна Пол Паризек рекао је да су најмање три жртве задобиле повреде које нису опасне по живот.

Полиција је у саопштењу навела да је осумњичени приведен. Полиција је примила позив послије 9 часова ујутру у четвртак у поштанску службу САД на углу Друге и Универзитетске авеније.

Наредник Паризек је потврдио да је позив на број 911 стигао из поште и да су пуцњи испаљени на другом спрату. Недуго потом на лице мјеста је изашло више возила хитне помоћи и полиције.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Америка

Пуцњава

пошта

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