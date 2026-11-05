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Француска: Више од 600.000 људи на улицама градова

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АТВ редакција
05.11.2026 18:25

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Полиција за разбијање демонстрација приводи демонстранта током протеста на којем су затражене веће плате и пружена подршка средњошколском протестном покрету, у Лиону, Француска, у четвртак, 5. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Laurent Cipriani

На протестима на улицама француских градова данас се окупило више од 600.000 људи са захтјевом за повећање плата и подршку студентском покрету, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

Протести су одржани у Паризу, Лиону, Марсеју и другим француским градовима и већина је протекла мирно. Француски МУП истиче да су подаци о броју окупљених привремени, преноси агенција АП.

Министар унутрашњих послова Лорен Нуњез рекао је да је распоређено 70.000 полицајаца, уз подршку оклопних возила, дронова и хеликоптера.

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Протест у Паризу протекао је мирно и привукао је велики број људи, укључујући студенте, а придружили су им се и радници и пензионери са захтјевом за повећање плата и пензија.

Око трећине средњих школа је затворено или не могу да раде, поједине због блокада ученика а друге јер су просвјетни радници у штрајку. У појединим областима ометен је и рад јавног саобраћаја, а данас је био затворен и Ајфелов торањ.

(Срна)

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Тагови :

Француска

Протести

демонстрације

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