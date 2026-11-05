То се не ради: Аустралијанка открила ћевапе и фрапирала наше људе припремом

Аутор:АТВ редакција
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Једна Аустралијанка открила је ћевапе и просто фрапирала наше људе начином на који их је припремила, јер - то се једноставно не ради тако како је она замислила.
Постоје јела која не траже много филозофије. Ћевапчићи су једно од њих. Мало лука, сомун, можда кајмак и нема потребе да се било шта компликује. Бар тако би вам рекла већина људи са наших простора.
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Међутим, једна инфлуенсерка из Аустралије има нешто другачију идеју.
Инфлуенсерка која на Инстаграму објављује под именом Аделејд Бајтс наишла је у продавници на ћевапчиће, односно њихову верзију под називом Биф Ћевапчичис, и одлучила да их искористи на прилично неочекиван начин.
Њен рецепт одушевио је њене пратиоце, а када бисте га показали просјечном љубитељу роштиља са Балкана, вјероватно би прво помислио да је ријеч о некој кулинарској провокацији.
Наиме, умјесто да их послужи у лепињи, уз лук и омиљене прилоге, она их је ставила у - питу од лиснатог тијеста!
Ријеч је о сланој пити са бундевом, спанаћем, моцарелом и ћевапчићима, коју је назвала пита од бундеве и говеђих ћевапчића.
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На први поглед изгледа као права мала гастрономска креација: златна, хрскава корица од лиснатог тијеста, занимљиво испреплетана на врху, док се унутра крије комбинација састојака коју не бисмо баш прво повезали са традиционалним ћевапчићима, пише портал "Она".
За припрему ове пите потребни су:
Припрема почиње печењем бундеве у рерни док не омекша и добије златну боју. У међувремену се ћевапчићи припремају у тигању, а затим се сијеку на мање комаде.
У посуду за печење поставља се лиснато тијесто, преко којег се редају спанаћ и моцарела, а потом и печена бундева и комадићи меса. За крај се користи још један лист лиснатог тијеста, исјечен на танке траке које се преплићу преко надева како би се добио декоративни изглед пите.
Све се затим пече док тијесто не постане ваздушасто, хрскаво и златно.
И док је за њу ово још један занимљив начин да искористи намирнице из локалног супермаркета, на Балкану би рецепт вјероватно изазвао прилично бурну расправу. Јер ћевапчићи су код нас много више од обичног комада меса – они имају своја правила, традицију и начин на који се једу.
Ипак, морамо признати да пита на фотографијама изгледа прилично примамљиво. Да ли бисмо се усудили да овако припремимо ћевапе? То је већ друго питање.
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